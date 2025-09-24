Почему Путин и Си Цзиньпин не проживут до 150 лет: ученая объяснила, что это невозможно

Несмотря на мечты Владимира Путина и других пожилых политических лидеров дожить до 100+ лет, это невозможно, даже если заменить все ключевые органы в организме. Ученые напомнили, что существует также деградация всех прочих функций организма.

Журналисты издания "Телеграф" поинтересовались у Елены Товажнянской, профессора, заведующей отделом нейрокогнитивных и сосудистых заболеваний головного мозга ГУ "Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины", насколько реальные мечты Путина и Си Цзиньпиня дожить до 150 лет.

Си Цзиньпин и Путин обсуждали, как дожить до 150 лет на параде в Пекине

Товажнянская отметила, что с возрастом в организме человека обычно происходят определенные изменения, которые называют физиологическим процессом старения. Однако развитие определенных возраст-ассоциированных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и т.д., оказывает значительное негативное влияние на этот процесс, нарушая когнитивные, психологические, двигательные, поведенческие и другие функции.

"Это зависит, во-первых, от генетического фона. Один человек может иметь, например, две копии аллеля АроЕ4 – и это риск когнитивных нарушений, а именно болезни Альцгеймера. Другой — иной набор генов, связанных с той или иной патологией, в частности, таких генов, что обусловливают возникновение психических расстройств. А есть "защитные" гены, напротив снижающие риск таких нарушений. То есть человек может дожить, условно, до 90 лет, иметь определенные признаки старения, но при этом быть уравновешенным ментально и т.д.", – говорит Елена Товажнянская.

Также, отметила профессор, на продолжительность и качество жизни человека влияют экологические условия, питание, наличие вредных привычек, среда, в которой человек рос, какой уровень образования имел, и даже какие события переживал в своей жизни.

"Важно, какие у человека есть коморбидные состояния (коморбидность – наличие у человека двух и более хронических заболеваний). Например, есть артериальная гипертензия, сахарный диабет, атеросклероз, нарушения сердечного ритма, заболевания печени, почек, щитовидной железы. Все эти болезни так или иначе будут влиять на общее состояние и ментальное здоровье", — рассказала профессор, отметив, что, например, артериальная гипертензия поражает мелкие сосуды, а атеросклероз наоборот – преимущественно крупные сосуды, но в целом оба заболевания усугубляют кровоснабжение мозга и повреждают клетки мозга.

А сахарный диабет способствует развитию заболеваний сосудов и ускоряет процессы нейродегенерации, что также является независимым фактором риска развития когнитивных нарушений, в том числе до уровня деменции.

Путин хочет прожить до 150 лет, но трансплантация не решит проблему старения Фото: ТАСС

Конечно, важную роль играют терапия, регулярные обследования и контроль процесса старения. Все это помогает замедлить определенные процессы.

"Но возрастные изменения они все равно есть у каждого человека… Да, есть попытки заблокировать те или иные гены, также в мире идут мощные исследования по созданию новейших лекарств. Но, к сожалению, есть заболевания, которые мы не можем контролировать на сто процентов. Например, нельзя полностью предотвратить, чтобы развилась болезнь Альцгеймера, если у человека такая генетическая ситуация и есть факторы риска", — рассказала Елена Товажнянская.

Что касается громких заявлений политиков о "шансе дожить и до 150 лет", то собеседница отмечает, что это маловероятно и пересадкой органов старения не предотвратить.

"В разговоре Путина и Си Цзиньпин речь шла о пересадке органов и новейших биотехнологиях. Однако есть органы, пересадка которых еще почти невозможна. Это аорта, мозг и т.д. Однако просто пересадить пожилому человеку органы от молодого еще далеко не все. В организме человека с возрастом идут определенные процессы, которые трудно остановить и тем более повернуть назад. С возрастом организм теряет способность восстанавливаться, клетки не могут делиться вечно… Сегодня реалистична возможность продлить жизнь человека до 100-120 лет. Но при "здоровом" образе жизни, эффективной профилактике заболеваний и качественной медицинской помощи", — уточнила профессор.

Прожить до 150 лет Путину и Си Цзиньпину не удастся Фото: Xinhua

К тому же, просто прожить до 150 лет – мало. Надо еще, чтобы человек был активным, когнитивно и психически способным. Но такого прорыва в гериатрии и геронтологии пока не случилось.

"Если вернуться к высказываниям Путина, то здесь можно делать много предположений, что имелось в виду, но маловероятно, что речь шла о современной медицине, настоящей науке и исследованиях современности", — высказала предположение Елена Товажнянская.

Что говорят ученые в мире о возможности прожить до 150 лет

Ученые отмечают, что барьер продолжительности жизни человека обычно колеблется от 110 до 115 лет, а рекорд принадлежит француженке Жанне Луизе Кальман — 122 года.

"Хотя неясно, существует ли на данный момент биологический предел, правда в том, что он никем не превзойден, и при нынешнем уровне развития науки выйти за его пределы невозможно", — говорит Хосе Винья, профессор физиологии в Университете Валенсии.

По его словам, даже если бы удалось создать органы, генетически идентичные органам реципиента и не вызывающие отторжения — что сегодня невозможно — это не стало бы рецептом бессмертия. Мышцы, кости и, прежде всего, мозг изнашиваются, и их замена невозможна.

У людей до сих пор не существует противостареющих препаратов. И единственное, что может продлить жизнь – это сбалансированная диета (ученые обычно рекомендуют средиземноморскую, с большим количеством фруктов, овощей, рыбы и оливкового масла), здоровый образ жизни, физические упражнения и хороший контроль факторов риска.

Напомним, о возможности дожить до 150 лет Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Владимир Путин говорили во время парада в Пекине. Позже это видео, опубликованное Reuters, было удалено по требованию китайского телеканала.

Позже Путин подтвердил, что обсуждал с руководителем Китая Си Цзиньпином тему продления человеческой жизни. По его словам, современные биотехнологии позволяют прогнозировать увеличение продолжительности жизни в будущем.