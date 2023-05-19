Борги зростають: чим обернеться підвищення тарифів на світло в Україні та як нам допоможе приклад Польщі

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В Україні вже з 1 червня може подорожчати електроенергія. Цьому є непряме підтвердження – заяви про заплановане подорожчання від представників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), а також Міністерства енергетики.

Тема подорожчання тарифів на електроенергію постійно обговорюється профільними фахівцями. Орієнтовно, вартість електроенергії може подорожчати з 1 червня. Зараз тариф складає 1,44-1,68 грн. за кВт. Очікується, що тариф на електроенергію зросте рівно вдвічі. Цифри, які озвучували наші можновладці це – 2,88 грн. за кВт.

Субсидії дадуть не всім

Збільшення тарифу боляче вдарить по гаманцях українських домогосподарств. У нас близько 70% домогосподарств споживає до 150 кВт в місяць. Тобто платіжка одного домогосподарства зросте майже на 200 гривен.

Українцям обіцяють, що після подорожчання будуть враховані пільги та субсидії, але у мене є одне "але", воно постійно виникає. На сьогодні заборгованість за житлово-комунальні послуги складає в Україні, по моїм розрахункам, щонайменше 140 мільярдів гривень. Хоча на 1 січня 2022 року заборгованість була 81,6 мільярда гривень. Борги ростуть. Люди, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги більше ніж 318 гривень, не отримають субсидії. Тому в цій ситуації заяви можновладців, що всім будуть надаватись субсидії, при таких величезних боргах, виглядають як дуже химерна ідея.

Чому не варто піднімати тариф?

Зараз через війну та економічну скруту українці ледь зводять кінці з кінцями, сплачуючи через "не можу" за комунальні послуги. Особливо це стосується пенсіонерів, які звикли не накопичувати борги.

Ситуація критична, адже через війну 6 мільйонів робочих місць зруйновано, у нас 8 мільйонів біженців та переселенців по Україні, а ще 6 мільйонів за кордоном. При таких обставинах, сумнівно, що люди будуть вчасно платити за комунальні послуги. Тому, я не бачу зараз гострої необхідності для підвищення тарифів на постачання електроенергії.

Навести лад у сфері енергетики

Якщо і піднімати тарифи на електроенергію, то спочатку потрібно навести лад у цій сфері діяльності.

Гадаю, спочатку варто спробувати побороти корупцію та неефективне управління на місцях, тоді, можливо, і не потрібно буде піднімати вдвічі вартість тарифу на електроенергію, та ще й під час війни. Адже ми бачимо, що вже місяць НКРЕКП не може домовитись з "Укренерго" – хто з них відповідальний за експорт електроенергії до Словаччини. Через це ми втрачаємо щомісяця мінімум 20 мільйонів доларів. Було б непогано навести лад і в "Центренерго". Я називаю його "двоюрідним братом ДТЕК" – абсолютно ідентична структура, яка займається видобутком вугілля, генерацією та продажом електроенергії. Але при цьому – ДТЕК входить у десятку найприбутковіших компаній України, а "Центренерго" у десятку найзбитковіших компаній. Якщо навести порядок у цій компанії, то може і не потрібно буде піднімати тариф?.

Градація за споживання електроенергії

Якщо і піднімати зараз тарифи на електроенергію, то не для всіх верств населення. І точно не для найбідніших, які зараз сплачують 1,44-1,68 гривень, а ввести нові тарифи для тих 7%, які споживають понад 1000 кВт в місяць. Є гарний приклад, як це зробили у Польщі – з 1 січня 2023 року там ввели нові тарифи на електроенергію. Але якщо ти заощаджуєш і підписуєшся на обсяг споживання на рік 2000 кВт, то для тебе тарифи не зростають. Тобто люди зацікавленні впроваджувати енергоефективні заходи, заощаджувати електроенергію. І для таких не буде зростати тариф.

А у нас платять всі однаково. І дідусі та бабусі, які взагалі споживають до 100 кВт, або 70-80 кВт щомісяця. І стільки ж платять олігархи, які мають величезні палаци по 1-2 тисячі метрів квадратних. Ба більше, вони реєструють свої туристичні комплекси десь в Карпатах чи в Буковелі і платять, як за приватну оселю. Уявляєте, триповерхова приватна оселя? Чому б їм не платити, так як платить чесний бізнес до 5,5 гривен за кВт? Тобто нам потрібно вводити градацію за споживання електроенергії. Якщо ти споживаєш до 250 кВт – платиш 1,44 гривні, якщо більше, то 1,68 за кіловат, а якщо споживання понад 1000 кВт, то плати 3,5 гривні. З таким підходом я погоджуюсь і це буде абсолютно справедливо.

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