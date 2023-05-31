Тариф на електроенергію подорожчає на 83 відсотки. Різниці між пенсіонерами та олігархами – жодної

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В Україні вже з 1 червня електроенергія здорожчає на 83%. Українці будуть сплачувати за електроенергію не 1,44 -1,68 за кВт*год а 2,64 за кВт*год.

Цифра, яку затвердив Кабмін, відповідає орієнтовно таким розрахункам: собівартість генерації Енергоатому — приблизно 1 грн (хоча реальних цифр ніхто не знає, а фінансові звіти кажуть про 0,50 коп), додаємо вартість розподілу ОСР ( т.з. обленерго) +1.32 розподіл і додаємо вартість розподілу Укренерго 0,4 грн.

У Міненерго, формуючи тариф на електроенергію, взяли цифри, які відповідають наявним розрахункам, які затвердило НКРЕКП

Самі цифри, дуже суперечливі, вони, як на мене, не відповідають реальним, особливо вартість послуг обленерго, враховуючи їх надприбутки в рік війни 2022, а більшість ОСР входять в топ 50 надприбуткових компаній України.

Повертаючись до підняття тарифів, хотів би розібрати це питання на декілька складників.

По-перше, підняття тарифів, не дасть ніякого очікуваного результату. Як не дало підняття тарифів на послуги водоканалів у 10 разів за останні 8 років, ані підняття тарифів на тепло чи гарячу воду. Нічого фактично не змінилось, бо проблема тектонічна, і вирішити її підняттям тарифів неможливо. Потрібно залучати мільярди доларів на реконструкцію та модернізацію нашої енергосистеми та ЖКГ. І це повинні бути точно не кошти з тарифів простих українців. А бюджетні кошти та міжнародних донорів. Ніколи ні одна країна світу не відновлювала свою енергосистему за рахунок підняття тарифів.

По-друге, підняття тарифів приведе до зростання заборгованості за ЖКП та ще більших проблем в енергетиці та комуналці. При тому борги за електроенергію не будуть зростати, оскільки електромонтеру дуже просто відключити будинок чи квартиру від постачання електроенергії, а постраждають інші комунальні послуги. Зростуть насамперед борги за теплопостачання, гарячу воду та обслуговування БКБ.

Зростання тарифів не вирішить проблеми енергетики Фото: Pexels

Обіцянки щодо субсидій, так і залишаться обіцянками. Субсидії дадуть не всім.

Українцям обіцяють, що після подорожчання будуть враховані пільги та субсидії, але у мене є одне "але". На сьогодні заборгованість за житлово-комунальні послуги складає в Україні, по моїм розрахункам, щонайменше 140 мільярдів гривень. Хоча на 1 січня 2022 року заборгованість була 81,6 мільярда гривень. Борги ростуть. Люди, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги більше ніж 318 гривень, не отримають субсидії. Тому в цій ситуації заяви можновладців, що всім будуть надаватись субсидії, при таких величезних боргах виглядають як дуже химерна ідея

І одне з самих головних "але". Ми мали хоча якусь , на початковому рівні, тарифну політику. Коли споживач сплачував за електроенергію відповідально, маючи градацію до 250 кВт*год і після. На жаль і ця система зруйнована, і нівельована, і всі українці, і бабуся на пенсію в 3000 грн, і олігархи будуть сплачувати за електроенергію однаково, по 2,64 грн за кВт*год

Я неодноразово писав, що якщо і піднімати зараз тарифи на електроенергію, то не для всіх верств населення. І точно не для найбідніших, а ввести нові тарифи для тих 7%, які споживають понад 1000 кВт в місяць. Є гарний приклад, як це зробили у Польщі — з 1 січня 2023 року там ввели нові тарифи на електроенергію. Але якщо ти заощаджуєш і підписуєшся на обсяг споживання на рік 2000 кВт, то для тебе тарифи не зростають. Тобто люди зацікавленні впроваджувати енергоефективні заходи, заощаджувати електроенергію. І для таких не буде зростати тариф.

На жаль, в Україні відсутня тарифна політика взагалі, все, що було створено, зруйновано, а українці отримали нові тарифи на електроенергію, і більшість домогосподарств сплатять вже найближчий місяць на 250 -300 грн більше, а ті, хто мають електричне опалення, сплатять в найближчий опалювальний сезон на 2500-3000 грн більше, ніж торік.

Олег Попенко — Telegram

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