В Украине повышают тарифы на воду: сколько придется платить

В НКРЭКУ отмечают, что в среднем тарифы на воду увеличатся на 32%. Повышение будет происходить в 2 этапа.

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на воду. Как сообщили представители комиссии, повышение будет происходить в 2 этапа: с 1 июля и с 1 сентября 2023 года.

"На изменение тарифа на первом этапе влияют следующие факторы: увеличение стоимости электрической энергии, рост стоимости реагентов, изменение объемов реализации", — отметили в НКРЭКУ.

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По данным Нацкомиссии, водоканалам предложили менять тарифы в два этапа: с 1 июля и с 1 сентября 2023 года. Как сообщили в Нацкомиссии, в частности, тарифы будут изменены для Винницаоблводоканал, Луцкводоканал, Краматорский водоканал и ряда других.

По словам представителя НКРЭКУ Руслана Кайдаша, средневзвешенный рост тарифов составит 32%.

"Платежки на водоснабжение и водоотвод для среднестатистической семьи увеличатся примерно на 60 грн. Это не очень много", — сказал он.

Напомним, ранее 13 июня в Офисе президента объяснили, почему украинцы будут больше платить за свет. Так, заместитель главы ОП Ростислав Шурма рассказал, что тарифы на электроэнергию пересмотрели, чтобы получить деньги для восстановления энергосистемы.