Не хватает 36 млрд гривен: отопительный сезон в Украине уже на грани срыва

О существующих проблемах правительству уже сообщили 36 городских и поселковых советов, в этих общинах проживают более 5 млн жителей.

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Несмотря на то, что до начала нового отопительного сезона еще почти четыре месяца, подготовка к нему уже вовсю кипит. Так, например, муниципалитеты уже жалуются в Кабинет министров из-за подготовки предприятий теплоснабжения к отопительному сезону и говорят, есть угроза остаться зимой без тепла. Об этом сообщает Ассоциация городов Украины.

"Отсутствие компенсации разницы в тарифах, низкий уровень расчетов за полученные услуги, ущерб вследствие полномасштабной агрессии Российской Федерации, принудительное взыскание средств поставщиками природного газа со счетов предприятий теплоснабжения и так далее, — все это делает невозможным подготовку предприятий теплоснабжения к отопительному сезону 2023/2024 его прохождение в целом", — сказано в сообщении.

Известно, что о существующих проблемах правительству уже сообщили 36 городских и поселковых советов, в этих общинах проживают более 5 млн жителей, в частности:

Ватутино (Черкасская область);

Винница;

Гадяч (Полтавская область);

Городня (Черниговская область);

Доброполье (Донецкая область);

Житомир;

Зеленодольск (Днепропетровская область);

Каменка-Бугская (Львовская область);

Канев (Черкасская область);

Коростень (Житомирская область);

Луцк;

Львов;

Малиновка (Харьковская область);

Николаевка (Донецкая область);

Миргород (Полтавская область);

Нежин (Черниговская область);

Нововолынск (Волынская область);

Новогуйвинское (Житомирская область);

Покровск (Донецкая область);

Прилуки (Черниговская область);

Раздельная (Одесская область);

Староконстантинов (Хмельницкая область);

Стрый (Львовская область);

Узин (Киевская область);

Умань (Черкасская область);

Хмельницкий;

Чернигов;

Запорожье;

Костополь (Ровенская область);

Кременчуг (Полтавская область);

Славута (Хмельницкая область);

Смыга (Ровенская область);

Сумы;

Дубно (Ровенская область);

Червоноград (Львовская область).

"От решения Кабинета Министров Украины зависит сейчас, обеспечит ли принятие Парламентом Проекта Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" о компенсации разницы в тарифах предприятиям теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода", — подчеркивают в Ассоциации.

Отмечается, что на компенсацию разницы в тарифах и своевременную подготовку к отопительному сезону 2023/2024 года необходимо по меньшей мере 36 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Украина собирается отказаться от импортного газа в следующем осенне-зимнем периоде. Также Фокус рассказывал, что в рамках подготовки к новому отопительному сезону Украина хочет заполнить свои газовые хранилища 14 млрд куб. м. газа.