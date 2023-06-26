Рискуют потерять имущество: в Украине должникам за коммуналку заблокируют счета

Украинцам будут запрещать выезжать за пределы Украины и блокировать счета в случае накопления долгов за коммунальные услуги.

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Граждане Украины, которые задолжали за коммунальные услуги, оказываются в зоне риска и могут потерять свое имущество. В целом количество должников с начала полномасштабной войны увеличилось на 22%. В Украине действует единый электронный реестр, где каждый желающий имеет возможность получить информацию о долгах по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства.

На сайте Минюста в Украине зарегистрировано 615 тысяч человек, которые указаны в долговом состоянии относительно отсуствия оплаты коммунальных услуг. Этот реестр ведут с момента начала полномасштабной войны. Должникам, имеющим запись в реестре, грозят определенные последствия, в частности такие:

запрет выезда за пределы Украины

блокировка банковских счетов и ограничение их открытия

запрет регистрации любых сделок через нотариуса, включая договоры по продаже имущества

Украинцы, которые задолжали за коммунальные услуги, имеют возможность обратиться с просьбой о реструктуризации своих долгов. В таком случае гражданин будет осуществлять ежемесячные платежи поскольку долг будет распределен таким образом, чтобы это было возможно.

Находясь за границей, граждане также должны платить за коммунальные услуги. Увеличение долговой нагрузки в определенной степени затрудняет работу коммунальных предприятий, поэтому важно соблюдать сроки оплаты и вовремя платить за услуги, которые предоставляются независимо от уровня потребления. Это касается, в частности, обслуживания дома и придомовой территории и централизованного отопления.

Значительное количество людей считают, что во время периода войны запрещено судиться по делам, связанным с коммунальными услугами, но это представление не соответствует действительности. На территориях, где не происходят боевые действия, коммунальщики имеют право обращаться в судебные инстанции и требовать от должников уплаты за предоставленные коммунальные услуги. Судебные процессы могут рассматриваться и по упрощенной процедуре.

Напомним, 24 июня Фокус сообщал как парламент собирается улучшить взыскание долгов. Правительство предложило усовершенствовать процесс взыскания долгов.