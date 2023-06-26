Ризикують втратити майно: в Україні боржникам за комуналку блокуватимуть рахунки

Українцям заборонятимуть виїздити за межі України та блокуватимуть рахунки у разі накопичення боргів за комунальні послуги.

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Громадяни України, які заборгували за комунальні послуги, опиняються у зоні ризику та можуть втратити своє майно. Загалом кількість боржників з початку повномасштабної війни збільшилася на 22%. В Україні діє єдиний електронний реєстр, де кожен охочий має можливість отримати інформацію щодо боргів з оплати послуг житлово-комунального господарства.

На сайті Мін'юсту в Україні зареєстровано 615 тисяч осіб, які вказані у борговому стані стосовно не оплати комунальних послуг. Цей реєстр ведуть з моменту початку повномасштабної війни. Боржникам, що мають запис у реєстрі, загрожують певні наслідки, зокрема такі:

заборона виїзду за межі України

блокування банківських рахунків та обмеженні щодо їхнього відкриття

заборона реєстрації будь-яких угод через нотаріуса, включно з договорами з продажу майна

Українці, які заборгували за комунальні послуги, мають можливість звернутися з проханням про реструктуризацію своїх боргів. У такому разі громадянин буде здійснювати щомісячні платежі оскільки борг буде розподілено так, щоб це було можливо.

Перебуваючи з кордоном, громадяни також мають сплачувати за комунальні послуги. Збільшення боргового навантаження певною мірою ускладнює роботу комунальних підприємств, тому важливо дотримуватися термінів оплати та вчасно сплачувати за послуги, які надаються незалежно від рівня споживання. Це стосується, зокрема, обслуговування будинку та прибудинкової території та централізованого опалення.

Значна кількість людей вважають, що під час періоду війни заборонено судитися у справах, пов’язаних з комунальними послугами, але це уявлення не відповідає дійсності. На територіях, де не відбуваються бойові дії, комунальники мають право звертатися до судових інстанцій та вимагати від боржників сплати за надані комунальні послуги. Судові процеси можуть розглядатися й за спрощеною процедурою.

Нагадаємо, 24 червня Фокус повідомляв як парламент збирається покращити стягнення боргів. Уряд запропонував удосконалити процес стягування боргів.