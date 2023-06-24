"Ваш счет арестован". Как парламент собирается улучшить взыскание долгов

В Украине в рамках принудительного исполнения производств закон позволяет накладывать арест, взимать средства, недвижимое имущество должника. Информацию о том, чем владеет должник, исполнители получают от ГНС, банков, МВД, БТИ, из реестров. Сейчас правительство предлагает усовершенствовать процесс взыскания долгов. Какие риски заложены в будущий новый закон.

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Согласно пояснительной записке, проект закона №9363 от 07.06.2023 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно цифровизации исполнительного производства" призван осовременить, собственно, механизм производства. Инициатор этих изменений — правительство.

"Существующие меры принудительного исполнения решений, в частности, по обращению взыскания на имущество являются устаревшими и требуют осовременивания путем цифровизации и оптимизации процессов обращения взыскания на имущество должника. Кроме того, усовершенствования требует функционал автоматизированной системы исполнительного производства и имеющийся механизм автоматизированного ареста средств должников", — говорится в пояснительной записке к документу.

Итак, законопроектом №9363 предлагается:

расширить функционал автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП);

ввести автоматизированное взаимодействие между Единым реестром должников (как составляющей АСИП) и другими реестрами ;

; усовершенствовать порядок обращения взыскания на средства должников на счетах в банках, других финансовых учреждениях;

ввести автоматизированное взаимодействие АСИП с системой депозитарного учета ценных бумаг.

Какие долги накопили украинцы*

Наибольшая доля должников в Украине — те, которые должны государству, наименьшая — за уплату алиментов Фото: opendatabot

*Данные Опендатабот по состоянию на май 2023 года.

Кстати, согласно информации Опендатабот, с начала большой войны количество задолженностей в Едином реестре должников выросло на 615 тысяч или на 8%. И сейчас численность долгов пересекла границу 8 млн, тогда как в феврале 2022-го их насчитывалось 7,44 млн. 24,6% всех долгов украинцев составляет взыскание средств в пользу государства.

Тяжелое дело. Как сейчас исполнители проверяют доходы и имущество должника

Государственные и частные исполнители при исполнении судебных решений проверяют официальные источники дохода должников, наличие ценных бумаг, корпоративных прав, имущественных прав интеллектуальной собственности, банковских счетов, движимого и недвижимого имущества, а в случае выявления — арестовывают, описывают и реализуют, рассказывает Ирина Гутник, юрист практики разрешения споров юридической компании Arzinger.

Исполнители получают информацию об активах должника следующим образом:

автоматизировано — через АСИП;

в ручном режиме — путем направления запросов в электронном или бумажном виде.

Так, через АСИП исполнитель получает информацию от Государственной налоговой службы, некоторых банков о наличии счетов, средств на таких счетах, дебиторки должника. Через эту систему исполнитель также направляет постановления об аресте средств банкам, которые в случае выявления счетов должны выполнить арест в пределах взимаемой суммы. Также исполнители имеют непосредственный доступ к реестру недвижимого имущества, реестру обременений движимого имущества (например, залогом). Данные о наличии автомобиля и агротехники они получают через запросы в МВД, Госпродпотребслужбу, а об объектах интеллектуальной собственности, ценных бумагах, другом имуществе — из публично доступных ресурсов (Smida и т.д.).

Исполнители в Украине проверяют официальные источники дохода должника, его банковские счета, недвижимое имущество Фото: pexels.com

Однако на практике исполнители не видят всей ситуации по счетам в банках, ведь сегодня менее десяти подключены к АСИП и взаимодействуют с исполнителями, отмечает Ирина Гутник. Вместе с тем, даже при наличии средств на счете нет возможности автоматически списать их для исполнения решения в рамках исполнительного производства.

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"Исполнители часто сталкиваются с тем, что налоговая реагирует слишком медленно, и ответ можно получить за день-два, а то и больше, чего часто бывает достаточно, чтобы вывести активы", — говорит юрист.

Кроме того, в отношении недвижимости, которая зарегистрирована еще до 2013 года, исполнителям приходится в каждом отдельном случае обращаться в БТИ, что усложняет процесс.

Ожидаемый эффект инициативы (законопроекта №9363) — скрыть деньги в банке станет сложнее, а взыскать их исполнителям — проще

Проект закона предлагает автоматизировать взаимодействие исполнителей с государственными органами, банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими поставщиками платежных услуг, эмитентами электронных денег. При этом подключение банков, других финансовых учреждений к информационному взаимодействию (автоматизированному аресту средств) будет обязательным. Это, с одной стороны, упростит работу исполнителей, с другой — усилит контроль за средствами должника, в частности, в банках.

На практике исполнители сталкиваются с тем, что взыскать депозиты сложно или почти невозможно. Ведь банки указывают, что не видят оснований для расторжения депозитных договоров, а "добросовестные" должники продолжают действие таких депозитов, говорит Ирина Гутник.

"После принятия закона банковские учреждения по требованию исполнителя (государственного или частного) должны не продолжать с должником депозитные договоры и извещать исполнителей о сумме депозита, а после окончания договора депозита — накладывать арест на средства в счет погашения долга", — говорит Максим Боярчуков, управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры".

В случае принятия законопроекта, банки не будут продлевать должникам депозиты, а по окончании договора — накладывать на них арест Фото: pexels.com

По его словам, банки будут перечислять средства на счет исполнителя в сумме, указанной в платежной инструкции на принудительное списание средств, а остаток, при наличии, возвращать должнику.

Такое нововведение нарушает банковскую тайну, говорит Игорь Лавриненко, советник, адвокат юридической фирмы TOTUM.

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"Своего рода существующая система "банковской тайны" будет существенно сужена в этой ситуации, поскольку банк/финансовое учреждение просто обязаны будут сообщать исполнителям об имеющихся открытых счетах, и, соответственно, наличие нарушения указанной обязанности может служить довольно невыгодными для банка последствиями со стороны того же НБУ", — отметил он.

Блокировка продажи авто и квартиры: проект предусматривает запрет на отчуждение имущества

Чтобы предотвратить попытки должника вывести активы (продать свое имущество и скрыть средства), документ предлагает автоматизировать взаимодействие Государственного реестра должников с другими реестрами. Если сведения о владельце автомобиля, который хочет продать его, есть в Едином реестре должников, то органы МВД обязаны сообщить об этом частному/государственному исполнителю и отказать в проведении такой перерегистрации.

Автовладелец-должник не сможет продать авто, кроме как в счет погашения долга, ведь такой нотариальный договор будет считаться ничтожным Фото: pexels.com

По словам Лавриненко, в таком случае совершение действий по распоряжению своим имуществом (отчуждение, залог/ипотека и т.д.) с помощью органов нотариата будет заблокировано. Более того, если все-таки каким-то образом удастся заключить соответствующий нотариальный договор (другую сделку) по распоряжению недвижимым имуществом, то он не будет иметь никакой юридической силы.

Вместе с тем, законопроект предусматривает случаи, когда владельцам авто — должникам в регистрационном действии (перерегистрации, снятии с учета) не откажут.

К таким случаям относятся:

перерегистрация не предусматривает отчуждение ТС;

происходит приобретение или получение ТС в счет погашения долга;

приобретение авто происходит по договору купли-продажи предмета обеспечительного обременения;

это безвозмездная передача конфискованного ТС.

"Граждане, оплатите долги": последствия для граждан неизбежны

Среди ожидаемых последствий принятия документа положительным является введение автоматизации исключения сведений о лице из Единого реестра должников и снятия ареста с его имущества и средств, говорит Максим Боярчуков. То есть в случае поступления на соответствующий счет исполнительной службы или частного исполнителя средств, достаточных для погашения задолженности, происходит автоматическое исключение лица. Таким образом должник, который надлежаще выполнил судебное решение и оплатил задолженность, не должен будет ждать снятия ареста со счетов и имущества, пояснил он.

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Юристы говорят, что принятие инициативы также ускорит выполнение исполнительных производств, а избежать взыскания задолженности будет сложнее.

"Надеемся, что законопроект после его принятия будет выполнять основную его миссию, а именно — служить борьбе с коррупцией и восстановлению доверия к государству в лице органов и лиц, осуществляющих принудительное исполнение решений", — отметил Максим Боярчуков.

Юристы предполагают, что с запуском определенных процессов возможны сбои, например, ошибочное наложение ареста на все средства или на авто, принадлежащее другому лицу Фото: pexels.com

Ирина Гутник обращает внимание на то, что положения законопроекта не закрепляют механизмов автоматизации процессов в исполнительном производстве — они еще должны быть разработаны профильными министерствами.

"Поскольку законопроект предусматривает разработку ряда подзаконных актов по автоматизации процесса, то мы не исключаем, что с запуском определенных процессов будут возникать определенные баги, например, ошибочное наложение ареста на все средства, наложение ареста на авто, которое уже принадлежит другому лицу, задержки в снятии арестов после окончания исполнительного производства", — предупредила Ирина Гутник.

Фокус будет следить за процессом рассмотрения законопроекта №9363 в парламенте и сообщать все связанные с ним новости.