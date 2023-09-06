Боргів на 6 мільярдів гривень: у Києві підрахували, як жителі оплачують комуналку

У "Київтеплоенерго" розповіли, що підтримувати роботу енергокомплексу столиці в умовах воєнного стану вдається завдяки киянам, які продовжують оплачувати рахунки за комунальні послуги.

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Більшість жителів столиці справно сплачують отримані платіжки за воду. Попри це, заборгованість за водопостачання, водовідведення та гарячу воду продовжує зростати. Про це заявив під час брифінгу 6 вересня директор структурного підрозділу "Енергозбут" комунального підприємства "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

Він заявив, що завдяки киянам, які вчасно оплачують комунальні послуги, комунальникам вдається забезпечувати підтримку роботи енергокомплексу в умовах воєнного стану. Разом з тим загальний борг зріс на 830 мільйонів гривень у порівнянні з вереснем минулого року. Зараз сума боргу становить майже 6 мільярдів гривень.

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"Сплата за опалення та гарячу воду надзвичайно важлива, адже на ці гроші закуповується газ, який використовується для генерації тепла та електроенергії для більшості житлових будинків столиці. Зрозуміло, що війна серйозно вплинула на економічну ситуацію у країні та платоспроможність кожного. Але сьогодні для енергетики оплата за комунальні послуги – це внесок у стабільне та безпечне проходження зими", — сказав він.

Лопатін розповів, що киянам, яким важко сплачувати одразу всю суму боргу, можуть зробити реструктуризацію та сплачувати борг частинами. Так громадяни зможуть знизити фінансове навантаження на сімейний бюджет та рівномірно розподілити виплати для погашення заборгованості.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни в Україні не публікуються дані щодо заборгованості населення за комунальні послуги. Але в середині лютого 2023 року стало відомо, що в українців колосальні борги за комунальні послуги, особливо за опалення та гарячу воду. Так, станом на 1 грудня 2022 року заборгованість становила 35,35 млрд грн.

Тим часом за даними Держстату, за рік — з липня 2022 року по липень 2023-го — загальна вартість послуг ЖКГ збільшилася на 14,7%. Найбільше подорожчала електроенергія — одразу на 69,7%. На 10% зросли розцінки і на інші послуги. А саме:

прибирання сміття подорожчало на 14,3%;

утримання та ремонт житла — на 10,6%.

Нагадаємо також, що 5 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не підвищуватимуть тариф на воду до кінця війни.