Усе дорожче: скільки українці зараз платять за комунальні послуги
В Україні зростає вартість житлово-комунальних послуг. У Держстаті підрахували, які послуги за рік подорожчали найбільше.
Комунальні послуги в Україні продовжують дорожчати навіть під час війни. Так, із серпня 2022 року і по серпень 2023 року вартість деяких послуг подорожчала майже на 14%, свідчать дані Державної служби статистики.
Найдорожче українцям зараз обходиться електроенергія — суми в платіжках зросли на 69,7%. Також зросли ціни на:
- вивезення сміття — 13,8%;
- утримання прибудинкової території — 7,5%;
- управління в багатоквартирних будинках — 2,7%;
- водопостачання — 0,8%;
- відведення каналізації — 0,7%.
Водночас вартість природного газу не змінилася. А гаряча вода та опалення навіть подешевшали. За даними Держстату, ціни знизилися на 0,2%.
Коли підвищать тарифи на комуналку в Україні
У звіті Національного банку України за липень цього року зазначено, що мораторій на зростання тарифів на комунальні послуги, найімовірніше, скасують у 2025 році. Очікується, що після цього подорожчають:
- газ;
- гаряча вода;
- теплопостачання.
У Нацбанку також вважають, що скасування мораторію спровокує "адміністративну інфляцію", рівень якої підвищиться на 19%. Тому тарифи змінюватимуться в кілька етапів, що триватиме кілька років і супроводжуватиметься наданням соціальної допомоги.Важливо
Нагадаємо, що підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду на час війни з Росією Верховна Рада заборонила влітку 2022 року. При цьому заборона не поширюється на тарифи на електроенергію та холодну воду. Згідно з рішенням парламенту, мораторій діятиме під час воєнного стану в Україні та протягом 6 місяців після його закінчення.
Зазначимо також, що 12 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що в новому опалювальному сезоні споживачам не варто боятися підвищення тарифів на тепло і гарячу воду.
"Постачальники тепла і далі отримуватимуть від "Нафтогазу" обсяги "блакитного палива" за фіксованою ціною — 7,4 грн за кубічний метр", — зазначив глава уряду.Важливо
Тим часом у Пенсійному фонді України нагадали, що 50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг можуть отримати сім'ї, в яких проживають прийомні діти.