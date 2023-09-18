Усе дорожче: скільки українці зараз платять за комунальні послуги

В Україні зростає вартість житлово-комунальних послуг. У Держстаті підрахували, які послуги за рік подорожчали найбільше.

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Комунальні послуги в Україні продовжують дорожчати навіть під час війни. Так, із серпня 2022 року і по серпень 2023 року вартість деяких послуг подорожчала майже на 14%, свідчать дані Державної служби статистики.

Найдорожче українцям зараз обходиться електроенергія — суми в платіжках зросли на 69,7%. Також зросли ціни на:

вивезення сміття — 13,8%;

утримання прибудинкової території — 7,5%;

управління в багатоквартирних будинках — 2,7%;

водопостачання — 0,8%;

відведення каналізації — 0,7%.

Найдорожче українцям зараз обходиться електроенергія Фото: Держстат

Водночас вартість природного газу не змінилася. А гаряча вода та опалення навіть подешевшали. За даними Держстату, ціни знизилися на 0,2%.

Коли підвищать тарифи на комуналку в Україні

У звіті Національного банку України за липень цього року зазначено, що мораторій на зростання тарифів на комунальні послуги, найімовірніше, скасують у 2025 році. Очікується, що після цього подорожчають:

газ;

гаряча вода;

теплопостачання.

У Нацбанку також вважають, що скасування мораторію спровокує "адміністративну інфляцію", рівень якої підвищиться на 19%. Тому тарифи змінюватимуться в кілька етапів, що триватиме кілька років і супроводжуватиметься наданням соціальної допомоги.

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Нагадаємо, що підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду на час війни з Росією Верховна Рада заборонила влітку 2022 року. При цьому заборона не поширюється на тарифи на електроенергію та холодну воду. Згідно з рішенням парламенту, мораторій діятиме під час воєнного стану в Україні та протягом 6 місяців після його закінчення.

Зазначимо також, що 12 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що в новому опалювальному сезоні споживачам не варто боятися підвищення тарифів на тепло і гарячу воду.

"Постачальники тепла і далі отримуватимуть від "Нафтогазу" обсяги "блакитного палива" за фіксованою ціною — 7,4 грн за кубічний метр", — зазначив глава уряду.

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Тим часом у Пенсійному фонді України нагадали, що 50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг можуть отримати сім'ї, в яких проживають прийомні діти.