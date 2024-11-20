Чи можна в Україні "списати борг" за послуги ЖКГ: експертка дала пояснення

Суму боргу можна зменшити чи частково оскаржити, якщо постачальник послуги нарахував її некоректно, говорить адвокатка Тетяна Даниленко.

"Списання боргу" за комунальні послуги законодавством не передбачено, проте за деяких обставин його можна зменшити чи частково оскаржити, розповіла голова Комітету "Асоціації адвокатів України" з нерухомості та будівництва Тетяна Даниленко в коментарі РБК-Україна.

З початку повномасштабного вторгнення в Україні заборонено стягувати заборгованість за комунальні послуги, однак сплатити накопичений борг можуть змусити після завершення бойових дій або тимчасової окупації території. Списати заборгованість повністю не вийде, однак є можливості для зменшення чи оскарження суми.

"В Україні немає законодавчо врегульованого поняття "списання боргу" за спожиті комунальні послуги. Однак, в разі наявності тих чи інших законних підстав, можна зменшити або частково оскаржити розмір заборгованості по сплаті комунальних послуг, звернувшись за розв'язанням спірного питання до суду", – сказала Тетяна Даниленко.

Експертка зазначила, що суму можна оскаржити, якщо довести, що вона була нарахована некоректно. Це можливо, коли:

постачальник неправильно вказав площу житла;

борг накопичили попередні власники житла;

споживача послуг визнано банкрутом;

борг "висить" понад три роки.

Часто також буває, що у квартирі є лічильник на гарячу воду, а надавач послуги складає рахунок за загальнобудинковим показником — тоді через суд можна зобов'язати постачальника перерахувати суму.

Замість "списання боргу" за комунальні можлива реструктуризація

Якщо споживач планує гасити борг, але не має достатньо грошей, він може укласти з постачальником договір про реструктуризацію. Тоді сума розбивається на частини, які потрібно вносити за встановленим графіком щомісяця. Реструктуризацію можна оформити на термін до 5 років, пояснила адвокатка.

Реструктуризація боргу дозволяє уникнути примусового стягнення боргу, арешту та примусового продажу майна, обмеження виїзду за межі України та додаткових фінансових витрат на судовий процес.

"Втім з іншого боку, якщо у заявника на субсидію існує наявність боргу за комунальні послуги, якому понад три роки, надавач послуг може диктувати боржнику свої умови, тримаючи його "на гачку", – зазначила Даниленко.

За її словами, постачальник може змусити боржника в безвихідній ситуації укласти договір і стягнути з нього не лише повну суму боргу, а й борги, строк позовної давності для стягнення яких в судовому порядку вже минув.

"Якщо надавач послуг звернеться до суду про стягнення заборгованості з боржника за період, який перевищує 3 роки, то у разі подання заяви боржником до суду про застосування строку позовної давності, такий борг буде стягнуто лише у межах останніх 3 років, якщо позовна давність не переривалась частковими погашеннями або не було укладено договір реструктуризації", – пояснила адвокатка.

Зазначимо, 17 листопада в Пенсійному фонді України повідомили, що українці можуть втратити субсидію через родича. Допомогу припиняють, якщо виявляється, що один із членів сім'ї перебуває за кордоном і одержувач субсидії не повідомив про це ПФУ.

Нагадаємо також, 8 листопада Нацбанк спрогнозував, чи зростуть у 2025 році в Україні тарифи на газ, тепло і гарячу воду. В інфляційному звіті НБУ за жовтень 2024 року зазначалося, що чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води будуть незмінними наступного року, проте можуть зрости з 2026-го.