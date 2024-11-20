Можно ли в Украине "списать долг" за услуги ЖКХ: эксперт дала объяснение

Сумму долга можно уменьшить или частично обжаловать, если поставщик услуги насчитал ее некорректно, говорит адвокат Татьяна Даниленко.

"Списание долга" за коммунальные услуги законодательством не предусмотрено, однако при некоторых обстоятельствах его можно уменьшить или частично обжаловать, рассказала глава Комитета "Ассоциации адвокатов Украины" по недвижимости и строительству Татьяна Даниленко в комментарии РБК-Украина.

С начала полномасштабного вторжения в Украине запрещено взимать задолженность за коммунальные услуги, однако оплатить накопленный долг могут заставить после завершения боевых действий или временной оккупации территории. Списать задолженность полностью не получится, но есть возможности для уменьшения или обжалования суммы.

"В Украине нет законодательно урегулированного понятия "списание долга" за потребленные коммунальные услуги. Однако, в случае наличия тех или иных законных оснований, можно уменьшить или частично оспорить размер задолженности по уплате коммунальных услуг, обратившись за решением спорного вопроса в суд", — сказала Татьяна Даниленко.

Эксперт отметила, что сумму можно обжаловать, если доказать, что она была начислена некорректно. Это возможно, когда:

поставщик неправильно указал площадь жилья;

долг накопили предыдущие владельцы жилья;

потребитель услуг признан банкротом;

долг "висит" более трех лет.

Часто также бывает, что в квартире есть счетчик на горячую воду, а поставщик услуги составляет счет по общедомовому показателю — тогда через суд можно обязать поставщика пересчитать сумму.

Вместо "списания долга" за коммунальные возможна реструктуризация

Если потребитель планирует гасить долг, но не имеет достаточно денег, он может заключить с поставщиком договор о реструктуризации. Тогда сумма разбивается на части, которые нужно вносить по установленному графику ежемесячно. Реструктуризацию можно оформить на срок до 5 лет, пояснила адвокат.

Реструктуризация долга позволяет избежать принудительного взыскания долга, ареста и принудительной продажи имущества, ограничения выезда за пределы Украины и дополнительных финансовых затрат на судебный процесс.

"Впрочем, с другой стороны, если у заявителя на субсидию существует наличие долга за коммунальные услуги, которому более трех лет, поставщик услуг может диктовать должнику свои условия, держа его "на крючке", — отметила Даниленко.

По ее словам, поставщик может заставить должника в безвыходной ситуации заключить договор и взыскать с него не только полную сумму долга, но и долги, срок исковой давности для взыскания которых в судебном порядке уже истек.

"Если поставщик услуг обратится в суд о взыскании задолженности с должника за период, превышающий 3 года, то в случае подачи заявления должником в суд о применении срока исковой давности, такой долг будет взыскан только в пределах последних 3 лет, если исковая давность не прерывалась частичными погашениями или не был заключен договор реструктуризации", — пояснила адвокат.

Отметим, 17 ноября в Пенсионном фонде Украины сообщили, что украинцы могут потерять субсидию из-за родственника. Помощь прекращают, если оказывается, что один из членов семьи находится за границей и получатель субсидии не сообщил об этом ПФУ.

Напомним также, 8 ноября Нацбанк спрогнозировал, вырастут ли в 2025 году в Украине тарифы на газ, тепло и горячую воду. В инфляционном отчете НБУ за октябрь 2024 года отмечалось, что действующие тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой будут неизменными в следующем году, однако могут вырасти с 2026-го.