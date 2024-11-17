Украинцы могут потерять субсидию из-за родственника: какая причина

Если будет выявлен факт пребывания кого-либо из членов семьи за рубежом и получатель субсидии не сообщил об этом ПФУ, помощь будет прекращена.

Гражданам, чьи расходы на коммунальные услуги превышают установленный обязательный платеж, предоставляется субсидия. Такая поддержка особенно актуальна в зимний период. Однако существует риск, что некоторые граждане могут утратить право на получение этой помощи. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Вследствие военных действий множество украинцев было вынуждено покинуть свои дома, и многие из них уехали за границу. Однако некоторые могли забыть уведомить Пенсионный фонд о выезде одного из членов семьи за рубеж, что может повлиять на право получения субсидии.

Если член семьи пребывает за границей более 60 дней, его не принимают во внимание при расчете субсидии. Его доходы, а также нормы жилья и нормативы коммунальных услуг не учитываются. Например, если в доме зарегистрированы три человека, но жена с ребенком более 60 дней за границей — субсидию назначат только на мужа.

"В то же время если лица, обратившиеся за назначением субсидии, и не уведомившие орган Пенсионного фонда Украины о пребывании кого-либо из членов домохозяйства за границей более 60 дней, а субсидия исчислена с учетом этого человека, то выплата жилищной субсидии прекращается, а излишне выплачены средства возвращаются получателем", — объясняют в ПФУ.

Получатель субсидии обязан уведомить Пенсионный фонд Украины о выезде члена домохозяйства за пределы страны на срок более 60 дней в период, на который назначена субсидия. Для этого ему предоставляется срок в 30 дней. Однако для жителей определенных регионов существуют особые правила. Они должны обратиться в Пенсионный фонд Украины в течение месяца с момента отмены или прекращения военного положения в Украине. Это правило касается города Киева и следующих областей:

Волынской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Житомирской;

Запорожской;

Киевской;

Луганской;

Николаевской;

Одесской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской.

Если будет установлено, что кто-либо из членов семьи находился за пределами страны, и получатель субсидии не уведомил об этом ПФУ, помощь будет прекращена, а излишне полученные средства придется вернуть. Субсидия может быть возобновлена только после повторного обращения с начала отопительного или неотопительного сезона.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.