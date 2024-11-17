Українці можуть втратити субсидію через родича: яка причина

Якщо буде виявлено факт перебування будь-кого з членів сім'ї за кордоном і одержувач субсидії не повідомив про це ПФУ, допомогу буде припинено.

Громадянам, чиї витрати на комунальні послуги перевищують встановлений обов'язковий платіж, надається субсидія. Така підтримка особливо актуальна в зимовий період. Однак існує ризик, що деякі громадяни можуть втратити право на отримання цієї допомоги. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Унаслідок воєнних дій безліч українців були змушені покинути свої домівки, і багато хто з них виїхав за кордон. Однак деякі могли забути повідомити Пенсійний фонд про виїзд одного з членів сім'ї за кордон, що може вплинути на право отримання субсидії.

Якщо член сім'ї перебуває за кордоном понад 60 днів, його не беруть до уваги під час розрахунку субсидії. Його доходи, а також норми житла і нормативи комунальних послуг не враховуються. Наприклад, якщо в будинку зареєстровано троє осіб, але дружина з дитиною понад 60 днів за кордоном — субсидію призначать тільки на чоловіка.

"Водночас якщо особи, які звернулися за призначенням субсидії, і не повідомили орган Пенсійного фонду України про перебування будь-кого з членів домогосподарства за кордоном понад 60 днів, а субсидію обчислено з урахуванням цієї особи, то виплата житлової субсидії припиняється, а надміру виплачені кошти повертаються одержувачем", — пояснюють у ПФУ.

Одержувач субсидії зобов'язаний повідомити Пенсійний фонд України про виїзд члена домогосподарства за межі країни на строк понад 60 днів у період, на який призначено субсидію. Для цього йому надається термін у 30 днів. Однак для жителів певних регіонів існують особливі правила. Вони мають звернутися до Пенсійного фонду України протягом місяця з моменту скасування або припинення воєнного стану в Україні. Це правило стосується міста Києва та наступних областей:

Волинської;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Житомирській;

Запорізькій;

Київській;

Луганській;

Миколаївській;

Одеській;

Сумській;

Харківській;

Херсонській;

Чернігівській.

Якщо буде встановлено, що будь-хто з членів сім'ї перебував за межами країни, і одержувач субсидії не повідомив про це ПФУ, допомогу буде припинено, а надмірно отримані кошти доведеться повернути. Субсидія може бути відновлена тільки після повторного звернення з початку опалювального або неопалювального сезону.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.