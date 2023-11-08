Как раз обсуждали наступление на Авдеевку: подробности удара "хаймарсов" по совещанию россиян в Донецке

В результате удара погибли 8 российских офицеров, еще 6 получили ранения, двое из них — тяжелые. Всего погибло 14 человек.

Related video

В центре Донецка после налета HIMARS погибли 14 военнослужащих ВС РФ. Попадание произошло по Республиканскому центру беспилотных систем "ДНР" в момент, когда там проходило оперативное совещание. Об этом пишет российский анонимный телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

По информации паблика, они получили информацию в Генштабе ВС РФ, от источников в Минобороны, а также среди военных, находящихся на территории оккупированной Донецкой области.

Важно

Внезапно нагрянули "Хаймарсы": стало известно, куда "прилетело" в Донецке

Источники рассказали, что момент удара из РСЗО HIMARS пришелся по зданию в тот момент, когда там проходило совещание российских офицеров. Оно было посвящено тому, как сделать более эффективным наступление на Авдеевку, кроме этого якобы обсуждались контратаки ВСУ на Донецк.

Также на совещании присутствовали специалисты по беспилотникам, которые делали доклады по их использованию на фронте.

"В результате удара погибли 8 офицеров, еще шестеро получили ранения, двое из них — тяжелые. Всего погибло 14 человек, были убиты и военные, которые находились в здании. В частности, погибли и ранены несколько операторов БПЛА, которых пригласили для участия в совещании. Чудом остались живы сотрудники одного из ресторанов города, которые готовили для офицеров фуршет. Его планировали устроить после совещания", — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди погибших — 2 офицера, которые специально приехали в Донецк из штаба в Ростове-на-Дону.

Кроме этого были повреждены беспилотники ВС РФ, которые хранились в Центре.

Напомним, что по мнению британского аналитика по вопросам безопасности и обороны Майкла Кларка, ВСУ могут зажать российские войска в клещи между Днепром и Токмаком.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили HIMARS против российского "града". Украинские артиллеристы применили американскую систему и ликвидировали вражескую технику.