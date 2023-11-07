Внезапно нагрянули "Хаймарсы": стало известно, куда "прилетело" в Донецке

В так называемом Республиканском центре беспилотных систем "ДНР" им. Владимира Жоги", готовили операторов БПЛА.

Related video

В оккупированном Донецке днем, 7 ноября, прогремели взрывы. Попадание произошло в здание, где проходили тренировки российские операторы БПЛА. Об этом сообщил украинский журналист и блогер Денис Казанцев в своем телеграм-канале.

"В Донецке внезапно стало плохо "Республиканскому центру беспилотных систем "ДНР" им. Владимира Жоги", который готовит операторов БпЛА. Сообщается, что к зданию прилетели "Хаймарсы", и некоторые операторы остаются под завалами", — проинформировал он.

Журналист добавил фото из статей, где оккупанты хвастаются, что готовят операторов БПЛА в Республиканском центре беспилотных систем "ДНР".

На видео, которое обнародовал журналист, видно, что здание Центра претерпело серьезные разрушения.

В телеграм-канале "Бахмтский демон", который ведут военные ВСУ, подтвердили информацию о попадании в Центр.

"Донецк, сегодня прилет по адресу, который мы выпасали долго. Да, похвастаюсь, мы выпасали. Там был не только центр подготовки операторов БПЛА, там еще были ипсошники руснявые", — говорится в сообщении.

Напомним, что местные телеграм-каналы сообщили о попадании в здание в центре Донецка и о том, что под завалами оказались по меньшей мере 5 человек. Также сообщалось о работе ПВО.

7 ноября ВС РФ обстреляли объект инфраструктуры в районе Кривого Рога. Из-за "прилета" люди не пострадали.