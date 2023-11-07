ВС РФ обстреляли Кривой Рог 7 ноября: "прилетело" в объект инфраструктуры , — ОВА

По сообщениям Telegram-каналов, в первой половине дня жители города слышали несколько взрывов. Глава ОВА Сергей Лысак уточнил, что есть "прилет" по инфраструктурному объекту.

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7 ноября российские войска обстреляли объект инфраструктуры в районе Кривого Рога. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram-канале.

"Оккупанты ударили по инфраструктурному объекту вблизи Кривого Рога. Предварительно, из-за "прилета" люди не пострадали", — написал он, добавив, что остальные данные сейчас выясняются.

О том, что в Кривом Роге в первом часу пополудни прозвучал взрыв, сообщил и мэр города Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрыв. Соблюдаем информационную гигиену", — говорится в посте, опубликованном в 12:18 седьмого ноября.

Прежде в области объявлялась воздушная тревога. В Воздушных силах сообщалось, что под угрозой Кировоградская, Черкасская и Днепропетровская области.

В восьмом часу утра мэр Кривого Рога сообщал, что положение контролируемое.

"В Криворожском районе обстрелов не было. На нашем направлении в Никопольском районе враг из тяжелой артиллерии обстрелял Марганецкую, Красногригорьевскую общины и Никополь", — сообщил он, добавив, что в районном центре пострадал 56-летний мужчина, а также что повреждены семь частных домов, одно религиозное здание и одно здание хозяйственного назначения, два автомобиля, линии электропередач и газопровод.

"В Кривом Роге вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно", — уточнил мэр.

Взрывы в Кривом Роге

Около половины девятого утра в городе слышали взрывы. Очевидцы отмечали, что их было несколько, причем один из них прогремел до объявления воздушной тревоги.

Напомним, что 26 сентября российские войска ударили баллистической ракетой по предприятию в Кривом Роге.

Также сообщалось, что 19 сентября в ходе ночной атаки на Кривой Рог произошел пожар в многоэтажке. Взрывная волна повредила фасады еще трех домов.