ЗС РФ обстріляли Кривий Ріг 7 листопада: "прилетіло" в об'єкт інфраструктури , — ОВА

За повідомленнями Telegram-каналів, у першій половині дня жителі міста чули кілька вибухів. Голова ОВА Сергій Лисак уточнив, що є "приліт" по інфраструктурному об'єкту.

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7 листопада російські війська обстріляли об'єкт інфраструктури в районі Кривого Рогу. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.

"Окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкту поблизу Кривого Рогу. Попередньо, через "приліт" люди не постраждали", — написав він, додавши, що інші дані зараз з'ясовують.

Про те, що в Кривому Розі о першій годині пополудні пролунав вибух, повідомив і мер міста Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибух. Дотримуємося інформаційної гігієни", — йдеться в пості, опублікованому о 12:18 сьомого листопада.

Раніше в області оголошували повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомляли, що під загрозою Кіровоградська, Черкаська та Дніпропетровська області.

О восьмій годині ранку мер Кривого Рогу повідомляв, що становище контрольоване.

"У Криворізькому районі обстрілів не було. На нашому напрямку в Нікопольському районі ворог із важкої артилерії обстріляв Марганецьку, Червоногригорівську громади та Нікополь", - повідомив він, додавши, що в районному центрі постраждав 56-річний чоловік, а також, що пошкоджено сім приватних будинків, одну релігійну будівлю та одну будівлю господарського призначення, два автомобілі, лінії електропередач і газопровід.

"У Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно", — уточнив мер.

Вибухи у Кривому Розі

Близько о пів на дев'яту ранку в місті чули вибухи. Очевидці зазначали, що їх було кілька, причому один із них прогримів до оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що 26 вересня російські війська вдарили балістичною ракетою по підприємству в Кривому Розі.

Також повідомлялося, що 19 вересня під час нічної атаки на Кривий Ріг сталася пожежа в багатоповерхівці. Вибухова хвиля пошкодила фасади ще трьох будинків.