ЗС РФ обстріляли балістикою Кривий Ріг: ракета влучила у підприємство, подробиці

Наслідки ворожого обстрілу уточнюються, а на місці прильоту вже працюють оперативні служби. Кореспондент Фокусу також підтвердив інформацію про потужний вибух у місті.

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Вранці 26 вересня Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram.

"Ворог продовжує підлу тактику терору мирних міст. Вранці окупанти завдали ракетного удару (попередньо — балістика) по Кривому Рогу", — сказав Олександр Вілкул.

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Він зазначив, що ворожа ракета влучила в одне з підприємств міста. З його слів, наслідки обстрілу ще уточнюються, всі оперативні служби на місці. Обійшлося без втрат.

Обстріл в Криворізькому районі

Олександр Вілкул заявив, що в районі інших обстрілів не було. Проте ворог обстріляв з важкої артилерії Нікополь, Мирівську та Червоногригорівську громади. В результаті пошкодження отримали три приватні будинки, дві господарські споруди, будівля, яка не експлуатувалася, та лінія електропередач. Обійшлося без втрат.

"У Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно", — додав він.

Зі слів голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, Нікопольський район обстріляли тричі з важкої артилерії.

"Під удар потрапили районний центр, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені 3 приватні будинки та 2 господарські споруди. Побиті 40 сонячних панелей. Понівечена будівля, що не експлуатувалася, та лінії електропередач", — наголосив Лисак.

Нагадаємо, вночі 26 вересня російські військові атакували Одеську область за допомогою безпілотних літальних апаратів. Сталося влучання в припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі. В результаті атаки постраждало двоє водіїв вантажівок, одного з них госпіталізували до лікарні, а іншому надали медичну допомогу на місці.

У ніч на 25 вересня Російська Федерація обстріляла низку міст України. Зокрема, вибухи пролунали в Одесі та Кривому Розі, де інформація про вибухи надійшла двічі — близько 00:55 та 01:07.