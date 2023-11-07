Раптово нагрянули "Хаймарси": стало відомо, куди "прилетіло" в Донецьку

У так званому Республіканському центрі безпілотних систем "ДНР" ім. Володимира Жоги", готували операторів БПЛА.

Related video

У окупованому Донецьку вдень, 7 листопада, пролунали вибухи. Влучання сталося в будівлю, де проходили тренування російські оператори БПЛА. Про це повідомив український журналіст і блогер Денис Казанцев у своєму телеграм-каналі.

"У Донецьку раптово стало погано "Республіканському центру безпілотних систем "ДНР" ім. Володимира Жоги", який готує операторів БпЛА. Повідомляється, що до будівлі прилетіли "Хаймарси", і деякі оператори залишаються під завалами", — проінформував він.

Журналіст додав фото зі статтей, де окупанти хизиються, що готують операторів БПЛА у Республіканському центру безпілотних систем "ДНР".

На відео, яке оприлюднив журналіст, видно, що будівля Центру зазнала серйозних руйнувань.

У телеграм-каналі "Бахмтський демон", який ведуть військові ЗСУ, підтвердили інформацію про влучання в Центр.

"Донецьк, сьогодні приліт по адресі, яку ми випасали довго. Так, похизуюсь, ми випасали. Там був не тільки центр підготовки операторів БПЛА, там ще були іпсошніки русняві", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що місцеві телеграм-канали повідомили про влучання в будівлю в центрі Донецька і про те, що під завалами опинилися щонайменше 5 людей. Також повідомлялося про роботу ППО.

7 листопада ЗС РФ обстріляли об'єкт інфраструктури в районі Кривого Рогу. Через "приліт" люди не постраждали.