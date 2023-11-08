Замаскировать не получилось: ВСУ применили HIMARS против российского "Града" (видео)

Бойцы рассказали, если не могут достать оккупантов 155-мм снарядами, применяют реактивные системы.

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Бойцы 148-й отдельной артиллерийской бригады применили американскую реактивную артиллерийскую систему HIMARS и ликвидировали РСЗО "Град". В Facebook подразделения сообщили подробности.

Российские оккупанты пытались спрятать технику среди деревьев, но маскировка была неудачной. Украинские артиллеристы применили американскую систему и ликвидировали вражескую технику.

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"Батальон разгромлен": в Чувашии рассказали подробности об обстреле HIMARS, — соцсети

"Пример, когда лозунг "Вместе к победе" не слова, а действия. Всегда Первые! Слава Украине!" — говорится в заметке.

Применение HIMARS на фронте

Партизанский отряд Мелитополя "Гнила Черешня" под руководством Службы безопасности Украины уничтожил российский РЛС ЗРК С-400. В Запорожье украинские партизаны "отпраздновали" День ракетных войск и артиллерии, попав в ракетный комплекс оккупантов. Артиллеристы нанесли ночное огневое поражение HIMARS в Пологовском районе Запорожской области.

Система HIMARS 1 ноября уничтожила прямым попаданием российский БПЛА ZALA. Место приземления БПЛА было атаковано точным ударом. Удалось уничтожить экипаж и саму установку, которая используется для наведения дронов "Ланцет" и разведки.

11 октября HIMARS и SHARK расправились с расчетом беспилотников ВС РФ. Украинский дрон SHARK выследил оккупантов с российским беспилотником Supercam S350, а реактивная установка HIMARS "отработала" по ним снарядами GMLRS.

Напомним, 3 ноября расчет Himars поздравил с Днем ракетных войск и артиллерии и применил ракеты ATACMS. В Украине ежегодно 3 ноября отмечают профессиональный праздник воинов ракетных и артиллерийских подразделений, благодаря именно которым и удается сдерживать российское нашествие.