"Впервые в истории": система HIMARS уничтожила прямым попаданием российский БПЛА ZALA (видео)

Место приземления БПЛА было атаковано точным ударом. Удалось уничтожили экипаж и саму установку, которая используется для наведения дронов "Ланцет" и разведки.

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Реактивная система залпового огня HIMARS прямым попаданием российский БПЛА ZALA. В Facebook Оперативное командование "Захід" 1 ноября опубликовали подробности.

На видео можно увидеть транспортное средство оккупантов и сам беспилотник. Российские операторы решили остановиться в поле для выполнения задания.

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Украинские защитники зафиксировали оккупантов. Впоследствии и была применена система HIMARS.

"Впервые в истории!" — отмечается в заметке.

Защитники объяснили, что атаковали место приземления БПЛА. Точным ударом уничтожили экипаж и саму установку, которая используется для наведения дронов "Ланцет" и разведки.

"Филигранная работа", — добавили в Оперативном командовании "Захід".

Применение HIMARS на фронте

Операторы ССО 16 октября помогли уничтожить экипажи БПАК ZALA. Во время разведки на южном направлении бойцы обнаружили "хорошую цель" — местонахождение российских экипажей беспилотных авиационных комплексов, по которому позже нанесли точный удар.

HIMARS 7 октября также ликвидировал российский "Солнцепек" вместе с экипажем. Во время воздушной разведки сотрудники СБУ зафиксировали позиции "Солнцепека" и передали координаты артиллеристам Вооруженных сил Украины. Система должна была нанести удар по позициям украинских военных, которые осуществляют контрнаступление на Мелитопольском направлении. Впоследствии технику уничтожили.

Напомним, 1 ноября БУАР 110 бригады и ССО уничтожили "Солнцепек". Смертоносная техника двигалась по дороге, но ее ликвидировали на ходу. Зрелище можно было наблюдать за десятки километров. Очевидно, техника передвигалась с полным боекомплектом.