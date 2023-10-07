Получился роскошный салют: HIMARS испепелил российский "Солнцепек" вместе с экипажем (видео)

Система должна была нанести удар по позициям украинских военных, осуществляющих контрнаступление на Мелитопольском направлении.

Related video

В Запорожской области российские оккупанты потеряли дорогостоящую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Артиллеристы ВСУ запустили по ней ракеты из РСЗО HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба СБУ 7 октября.

Отмечается, что во время воздушной разведки сотрудники СБУ зафиксировали позиции "Солнцепека" и передали координаты артиллеристам Вооруженных сил Украины.

"СБУ навела HIMARS на российский "Солнцепек". Система должна была нанести удар по позициям украинских военных, которые осуществляют контрнаступление на этом направлении. В финальном поединке с ракетой HIMARS вражеский "Солнцепек" отпраздновал свое поражение роскошным салютом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж системы "салютовал" в воздух вместе с техникой.

Напомним, что в Forbes 1 сентября рассказали, что в августе 2023 года ВСУ уничтожили технику РФ на 1,2 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что 31 июля сообщалось, что ВС РФ потеряли еще одну тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Технику уничтожили усилиями подразделений ракетных войск и артиллерии.