Артиллеристы ВСУ уничтожили российскую систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" — Генштаб

Артиллеристы и ракетные подразделения также поразили 4 района сосредоточения личного состава российских оккупантов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии, 31 июля, уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек". Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.

Кроме этого украинские военные также поразили 2 зенитно-ракетных комплекса армии РФ, артиллерийское средство на огневой позиции и 4 района сосредоточения личного состава врага.

По данным Генштаба, авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам россиян.

Сообщается, что в течение суток враг нанес 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, в частности, дети. Разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — добавили в Генштабе.

Также известно, что вдоль всей линии фронта произошло около 30 боевых столкновений с российской оккупационной армией.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового Харьковской области и возле Новоселовского Луганской области.

Карта DeepState

На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Силы обороны продолжают сдерживать пришествие русских войск в районах Марьинки и Победы.

Карта DeepState

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Благодатного и Старомайорского.

Карта DeepState

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Чем опасна ТОС-1А "Солнцепек"?

Эта система залпового огня ведет огонь термобарическими боеприпасами, один залп содержит 24 снаряда и способен накрыть площадь 200х200 метров.

Также на системе залпового огня установлена новая система управления огнем, а транспортно-заряжающая машина выполнена на базе Т-72;

"Солнцепек" предназначен для выведения из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений объемным взрывом, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях.

Уничтожение происходит путем воздействия на цель высокой температуры, отломков, ударной волны и избыточного давления, создаваемого при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов.

К слову, 5 апреля 2022 года, украинские военные на Изюмском направлении применили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" по войскам агрессора.

Напомним, что 27 июля, на Северском направлении ВСУ пресекли попытку атаки и уничтожили танки Т-90М "Прорыв". Лиманские леса и украинские защитники оказались большим препятствием для трех новейших танков Т-90М "Прорыв", которые считаются лучшими в войсках РФ. Во время штурма пехотными подразделениями россияне отправили три новейших танка, но они были ликвидированы.

Также, 27 июля, дрон-камикадзе ВСУ оторвал башню танка из РФ. В результате удара машина сгорела вместе с экипажем. Россияне вели на деревенской дороге под Угледаром танк с накидкой защитного цвета, который, вероятно, прикрывал надстройку над башней для защиты от беспилотников. Украинские бойцы решили применить ударный беспилотник. Дрон чуть не потерял связь, но смог поразить корм танка и взорвать боекомплект.

К слову, 26 июля, бригада "Магура" получила координаты от бойцов командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша и уничтожила танк. Русская тяжелая бронетехника двигалась рядом с лесополосой, но со временем происходит попадание. Вражеская техника вспыхнула в результате детонации боекомплекта.