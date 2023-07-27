Дрон-камикадзе ВСУ оторвал башню танку из РФ: машина сгорела вместе с экипажем (фото)

Ударный беспилотник едва не потерял связь, но смог поразить корму танка и подорвать боекомплект.

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Украинский дрон-камикадзе одним ударом уничтожил российский танк Т-80БВ на Угледарском направлении, навсегда выведя его из строя. Видеозапись операции опубликовала в Telegram 72-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины имени Черных Запорожцев.

Россияне вели на проселочной дороге под Угледаром танк с накидкой защитного цвета, который, вероятно, прикрывал надстройку над башней для защиты от беспилотников. Бойцы ВСУ отправили в погоню за вражеской бронетехникой дрон-камикадзе с видом от первого лица (First person view или сокращенно FPV). Судя по видео, БПЛА несколько раз едва не терял связь со станцией управления, передавая изображение с помехами, но таки сумел настигнуть свою цель и нанести удар в корму.

Российский танк перед ударом дрона-камикадзе Фото: Скриншот

Атака получилась весьма успешной, поскольку танк взорвался прямо во время движения. Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в своем посте обратил внимание, что в результате удара FPV-дрона у российской техники детонировал боекомплет, что значительно усилило урон, а также оторвалась башня.

Российский танк взорвался после удара дрона ВСУ Фото: Скриншот

После взрыва танк еще и загорелся, превратившись в груду металла, которую оккупантам уже вряд ли удатся отремонтировать и вернуть в строй. Помимо боевой машины, ВС РФ потеряли еще и экипаж, один из танкистов догорел снаружи. Впрочем, на видео можно заметить человека, бегающего вокруг взорванного танка, возможно, кому-то из команды удалось выжить.

В июне ВСУ показали, как дроны уничтожили три российский танка подряд. Таким образом операторы 47 бригады сорвали штурм оккупантов и спасли свою пехоту.

Недавно дрон ВСУ за ночь взорвал сразу два российских танка общей стоимостью около $4,4 млн. Воины из роты ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й ОМбр выследили боевые машины россиян и метко поразили их боеприпасами, сброшенными с беспилотников-бомбардировщиков.