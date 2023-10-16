Пришел HIMARS: операторы ССО помогли уничтожить экипажи БПАК ZALA (видео)

Во время разведки на южном направлении бойцы обнаружили "хорошую цель" — местонахождение российских экипажей беспилотных авиационных комплексов, по которому позже собратья нанесли точный удар.

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Силы спецопераций ВСУ с помощью HIMARS скорректировали огонь по дислокации экипажей российских БПАК ZALA. Об этом сообщили в Telegram-канале ССО.

Как рассказали украинские военные, в ходе разведывательных действий на южном направлении операторы ССО обнаружили местонахождение российских экипажей БПАК ZALA, которая производится ижевской компанией "ZALA AERO GROUP Беспилотные системы".

"Во время разведывательных действий на южном направлении операторы ССО обнаружили хорошую цель — местонахождение российских экипажей БПАК ZALA", — говорится в сообщении.

Военнослужащие провели наблюдение, а затем скорректировали огонь реактивной установки HIMARS по расчету противника.

"Один удар — и у захватчиков стало меньше БПЛА", — отметили в ССО.

Напомним, 15 октября Служба безопасности Украины осуществила успешную атаку на электрическую подстанцию в Белгородской области Российской Федерации. Инсайдеры утверждают, что операцию провели в населенном пункте Красная Яруга. На видео можно увидеть, как дроны точно отработали по цели.

Также 15 октября Вооруженные силы Украины показали, как эффектно уничтожили российскую реактивную систему залпового огня "Ураган". Украинские бойцы заметили российскую РСЗО в лесополосе с помощью беспилотного летательного аппарата и нанесли точный удар.