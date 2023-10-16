Завітав HIMARS: оператори ССО допомогли знищити екіпажі БПАК ZALA (відео)

Під час розвідки на південному напрямку бійці виявили "гарну ціль" — місцеперебування російських екіпажів безпілотних авіаційних комплексів, по якому пізніше побратими завдали влучного удару.

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Сили спецоперацій ЗСУ за допомогою HIMARS скоригували вогонь по дислокації екіпажів російських БПАК ZALA. Про це повідомили у Telegram-каналі ССО.

Як розповіли українські військові, у ході розвідувальних дій на південному напрямку оператори ССО виявили місцеперебування російських екіпажів БПАК ZALA, яка виробляється іжевською компанією "ZALA AERO GROUP Безпілотні системи".

"Під час розвідувальних дій на південному напрямку оператори ССО виявили гарну ціль – місцезнаходження російських екіпажів БПАК ZALA", — йдеться у повідомлені.

Військовослужбовці провели спостереження, а згодом скоригували вогонь реактивної установки HIMARS по розрахунку противника.

"Один удар – і у загарбників поменшало БПЛА", — зазначили у ССО.

Нагадаємо, 15 жовтня Служба безпеки України здійснила успішну атаку на електричну підстанцію в Бєлгородській області Російської Федерації. Інсайдери стверджують, що операцію провели у населеному пункті Красна Яруга. На відео можна побачити, як дрони влучно відпрацювали по цілі.

Також 15 жовтня Збройні сили України показали, як ефектно знищили російську реактивну систему залпового вогню "Ураган". Українські бійці помітили російську РСЗВ у лісосмузі за допомогою безпілотного літального апарату та завдали влучного удару.