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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Влаштували вогняний смерч": ЗСУ показали знищення російського РСЗВ "Ураган" (відео)

Ураган, знищення, вибух, військова техніка РФ, Росія
ЗСУ знищили РСЗВ "Ураган"

За добу українські бійці знищили 880 військових Збройних сил Російської Федерації та понад сто одиниць військової техніки, уточнили в Генштабі.

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Збройні сили України показали, як ефектно знищили російську реактивну систему залпового вогню "Ураган". Відео опублікували в пресслужбі Сил оборони півдня в Telegram.

"Наші воїни влаштували російському "Урагану" (РСЗВ) вогняний смерч! Як це було… феєрично…" — йшлося в повідомленні.

У ролику видно, як українські бійці помітили російську РСЗВ у лісосмузі за допомогою безпілотного літального апарату та завдали влучного удару. Після чого військова техніка ворога загорілася, а в небо здійнявся густий сірий дим.

Втрати Збройних сил Російської Федерації

У Силах оборони півдня розповіли, що за минулу добу 14 жовтня українські військові завдали Збройним силам Російської Федерації наступних втрат:

  • 29 військових;
  • чотири гармати;
  • реактивна система залпового вогню "Ураган";
  • міномет;
  • станція радіоелектронної боротьби;
  • чотири одиниці автобронетехніки.

Також було знищено передовий пункт управління мотострілецького полку та пункт управління БПЛА.

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У Генштабі ЗСУ у Facebook повідомили, що за 14 жовтня ЗСУ знищили 880 російських військових та понад сто одиниць військової техніки. Тоді як від початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ втратили:

  • особового складу — близько 287 770 (+880) осіб;
  • танків — 4 948 (+8) од;
  • бойових броньованих машин — 9 362 (+25) од;
  • артилерійських систем — 6 866 (+33) од;
  • РСЗВ / MLRS – 813 (+2) од;
  • засоби ППО — 547 (+0) од;
  • літаків — 317 (+0) од;
  • гелікоптерів — 316 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5 269 (+4);
  • крилаті ракети — 1 531 (+0);
  • кораблі /катери — 20 (+0) од;
  • підводні човни — 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 9 249 (+24) од;
  • спеціальна техніка — 976 (+5).

Нагадаємо, 15 жовтня бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександр Тарнавський заявив, що бійці ОСУВ "Таврія" збили російський літак Су-25 у Донецькій області. Також військові знищили БМПТ "Термінатор" та важку вогнеметну систему залпового вогню "Солнцепек".

14 жовтня у СБУ повідомили, що центр спеціальних операцій "А" знищив 57 зразків військової техніки та озброєння ЗС РФ. Зокрема, для цього українські бійці використовували дрони-камікадзе.