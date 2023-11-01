"Зрелище на десятки километров": БУАР 110 бригады и ССО уничтожили "Солнцепек" (видео)

Огнеметная система залпового огня в Донецкой области была уничтожена БУАР и бойцами ССО "А".

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ТОС-1А "Солнцепек" российских оккупантов уничтожили на Авдеевском направлении. Соответствующее видео опубликовали в Telegram батареи управления и артиллерийской разведки (БУАР) 10-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Совместную работу подразделение провело с бойцами ССО "А". На видео можно увидеть, что смертоносная техника движется по дороге. Впоследствии украинские защитники нанесли удар и она вспыхнула.

"Это "гремучая смесь", — говорится в заметке.

Зрелище можно было наблюдать за десятки километров. Очевидно, техника передвигалась с полным боекомплектом.

Уничтожение ТОС-1А "Солнцепек" в октябре

103-я ОБр ТрО 31 октября поразила еще один "Солнцепек". Российскую огнеметную систему "Солнцепек" заметили с помощью беспилотного летательного аппарата. После удачного поражения техника перестала функционировать, а в небо поднялся густой серый дым.

Также 30 октября спецназовцы СБУ уничтожили FPV-дроном российский "Солнцепек". Тяжелую огнеметную систему возможно уничтожить сравнительно недорогим, но эффективным оружием — дроном-камикадзе. Бойцы СБУ ликвидировали под Авдеевкой.

Силы обороны 19 октября сожгли сразу 2 российские системы "Солнцепек". За неделю оккупанты потеряли уже три тяжелых огнеметных системы залпового огня ТОС-1А. По версии российской пропаганды, ТОС не имеет аналогов в мире. Термобарические боеприпасы имеют большую разрушительную силу.

Напомним, 31 октября эксперт рассказал, что "октябрьская жара" для российских ТОС "Солнцепек" может завершится потерей всех единиц. С начала летнего контрнаступления Сил обороны российские захватчики уже потеряли 11 тяжелых огнеметных систем. Только за октябрь — уже 5.