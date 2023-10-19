"Замечательный результат": Силы обороны сожгли сразу 2 российские "Солнцепеки"

За неделю оккупанты потеряли уже три тяжелых огнеметных системы залпового огня ТОС-1А.

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Силы обороны Украины уничтожили сразу две российские огнеметные системы "Солнцепек". Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ 19 октября.

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 тяжелых огнеметных системах залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и 13 артиллерийских средствах противника", — говорится в сообщении.

В телеграмм-канале "Оперативный ВСУ" отметили, что несколько дней назад Силы обороны "отминусовали" еще один вражеский "Солнцепек", и таким образом российские захватчики только за неделю потеряли три три тяжелых огнеметных системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек".

"Замечательный результат", — написали в телеграм-канале "Оперативный ВСУ".

Подробности уничтожения двух "солнцепеков" не сообщаются.

ТОС-1А "Солнцепек": что известно

По версии российской пропаганды, ТОС не имеет аналогов в мире. Термобарические боеприпасы обладают большой разрушительной силой. Боеприпасы имеют невысокую эффективность на открытом пространстве, они эффективны преимущественно в застройке.

Дальность огня — до 6 км. Машина имеет большие размеры и перевозит 24 чрезвычайно взрывоопасных боеприпаса.

Фото: Минобороны РФ

В эпицентре взрывов нет осколков, которые разлетаются. 220-мм боеприпас системы создает в месте падения облако взрывоопасной смеси и затем взрывает его. Мгновенная детонация вызывает зону повышенного давления, которая выжигает весь кислород. Спрятаться от поражения фактически невозможно ни в окопе, ни в бронированной технике.

Напомним, что 7 октября в Запорожской области артиллеристы ВСУ уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", попав по ней ракетами из РСЗО HIMARS.

Ранее сообщалось, что 3 сентября в Луганской области ВСУ уничтожили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" вместе с экипажем,