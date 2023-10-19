"Чудовий результат": Сили оборони спалили одразу 2 російські "Солнцепеки"

За тиждень окупанти втратили вже три важких вогнеметних системах залпового вогню ТОС-1А.

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Сили оборони України знищили одразу два російські вогнеметні системи "Солнцепек". Про це повідомляють в зведенні Генштабу ЗСУ 19 жовтня.

"Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 пункту управління, 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 важких вогнеметних системах залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" та 13 артилерійських засобах противника", — йдеться в повідомленні.

У телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ" зазначили, що кілька днів тому Сили оборони "відмінусували" ще один ворожий "Солнцепек", і таким чином російські загарбники лише за тиждень втратили три три важких вогнеметних системах залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек".

"Чудовий результат", — написали в телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ".

Подробиці знищення двох "солнцепеков" не повідомляються.

ТОС-1А "Солнцепек": що відомо

За версією російської пропаганди, ТОС не має аналогів у світі. Термобаричні боєприпаси мають велику руйнівну силу. Боєприпаси мають невисоку ефективність на відкритому просторі, вони ефективні переважно в забудові.

Дальність вогню — до 6 км. Машина має великі розміри і перевозить 24 надзвичайно вибухонебезпечні боєприпаси.

Фото: Мiноборони РФ

В епіцентрі вибухів немає осколків, які розлітаються. 220-мм боєприпас системи створює у місці падіння хмару вибухонебезпечної суміші і потім підриває її. Миттєва детонація викликає зону підвищеного тиску, що випалює весь кисень. Сховатись від ураження фактично неможливо ні в окопі, ні в броньованій техніці.

Нагадаємо, що 7 жовтня вЗапорізькій області артилеристи ЗСУ знищили важку вогнеметну систему "Солнцепек"., влучивши по ній ракетами з РСЗВ HIMARS.

Раніше повідомлялося, що 3 вересня в Луганській області ЗСУ знищили важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек" разом із екіпажем,