"Редкий трофей пополнил коллекцию": 103-я ОБр ТрО поразила еще один "Солнцепек" (видео)

Российскую огнеметную систему "Солнцепек" заметили с помощью беспилотного летательного аппарата. После удачного поражения техника перестала функционировать, а в небо поднялся густой серый дым.

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Бойцы 103-й Отдельной бригады территориальной обороны уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". Об этом сообщили в пресс-службе бригады в Telegram.

"Операторы ударных авиационных комплексов 103 бригады поразили тяжелую огнеметную систему оккупантов — ТОС-1А "Солнцепек", — говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что сначала заметили российскую реактивную систему залпового огня, однако после приближения поняли, что это огнеметная система "Солнцепек".

"Операторы ударных дронов мгновенно среагировали и редкий трофей пополнил коллекцию наших воинов. Еще одна пораженная цель, еще один шаг к победе!" — отметили в бригаде.

В опубликованном видео бойцы показали, как беспилотный летательный аппарат заметил российскую технику и нанес точный удар. В результате чего тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" была уничтожена, а в небо поднялся густой серый дым.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек": что известно

ТОС-1А "Солнцепек" - тяжелая огнеметная система, состоящая из 24 термобарических ракет 220-мм калибра. "Солнцепек" имеет небольшую дальность стрельбы — от 600 до 6000 метров, в результате чего система является уязвимой для артиллерии и ударных беспилотников. Система смонтирована на шасси танка Т-72. Тогда как длина термобарических неуправляемых реактивных снарядов, которые используются, составляет 3700 мм, а вес — 217 килограммов. Время зарядки боекомплекта — 24 минуты.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"

Напомним, 19 октября стало известно, что ВСУ поразили сразу две российские огнеметные системы "Солнцепек". Также подразделения ракетных войск нанесли удар по пункту управления, двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ.

7 октября в СБУ сообщили, что артиллеристы ВСУ запустили по тяжелой огнеметной системе "Солнцепек" ракеты из РСЗО HIMARS. В частности, сотрудники СБУ зафиксировали позиции российской техники и передали координаты артиллеристам.