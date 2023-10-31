"Рідкісний трофей поповнив колекцію": 103-я ОБр ТрО уразила ще один "Солнцепек" (відео)

Російську вогнеметну систему "Солнцепек" помітили за допомогою безпілотного літального апарату. Після вдалого ураження техніка перестала функціонувати, а в небо здійнявся густий сірий дим.

Related video

Бійці 103-ї Окремої бригади територіальної оборони знищили російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек". Про це повідомили в пресслужбі бригади в Telegram.

"Оператори ударних авіаційних комплексів 103 бригади уразили важку вогнеметну систему окупантів — ТОС-1А "Солнцепек" — йдеться у повідомленні.

Українські військові зазначили, що спочатку помітили російську реактивну систему залпового вогню, проте після наближення зрозуміли, що це вогнеметна система "Солнцепек".

"Оператори ударних дронів миттєво зреагували й рідкісний трофей поповнив колекцію наших воїнів. Ще одна уражена ціль, ще один крок до перемоги!" — наголосили в бригаді.

В опублікованому відео бійці показали, як безпілотний літальний апарат помітив російську техніку та завдав влучного удару. В результаті чого важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек" було знищено, а в небо здійнявся густий сірий дим.

Важка вогнеметна система ТОС-1А "Солнцепек": що відомо

ТОС-1А "Солнцепек" — важка вогнеметна система, що складається з 24 термобаричних ракет 220-мм калібру. "Солнцепек" має невелику дальність стрільби — від 600 до 6000 метрів, у результаті чого система є уразливою для артилерії та ударних безпілотників. Система змонтована на шасі танка Т-72. Тоді як довжина термобаричних некерованих реактивних снарядів, які використовуються, складає 3700 мм, а вага — 217 кілограмів. Час зарядження боєкомплекту — 24 хвилини.

Важка вогнеметна система ТОС-1А "Солнцепек"

Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що ЗСУ уразили відразу дві російські вогнеметні системи "Солнцепек". Також підрозділи ракетних військ завдали удару по пункту управління, двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ЗС РФ.

7 жовтня у СБУ повідомили, що артилеристи ЗСУ запустили по важкій вогнеметній системі "Солнцепек" ракети з РСЗВ HIMARS. Зокрема, співробітники СБУ зафіксували позиції російської техніки та передали координати артилеристам.