Ще один "Солнцепек": в ЗСУ показали ефектне знищення рідкісної вогнеметної системи (відео)

Українські бійці виявили "Солнцепек" та ударили по ньому дроном. Після цього російська техніка вибухнула, а в небо здійнявся густий чорний дим.

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Українські бійці Збройних сил України знищили ще одну важку вогнеметну систему "Солнцепек". Про це повідомили в Telegram-каналі Sumylike.tg та опублікували відео.

"Скинули хлопці відео їхньої роботи. "Солнцепек" здувся від маленького дрона", — йшлося в повідомленні.

В опублікованому відео показано, як українські бійці виявили російську РСЗВ та завдали влучного удару за допомогою безпілотного літального апарату, після якого техніка вибухнула, а в небо здійнявся густий чорний дим.

РСЗВ ТОС-1А "Солнцепек": що відомо

ТОС-1А "Солнцепек" складається з 24 термобаричних ракет 220-мм калібру. Вона змонтована на шасі танка Т-72. Тоді як довжина термобаричних некерованих реактивних снарядів, які використовує система, — 3700 мм, а вага — 217 кілограмів. Він має невелику дальність стрільби — від 600 до 6000 метрів.

Екіпаж транспортно-зарядної машини складається з трьох осіб. Час заряджання боєкомплекту — 24 хвилини. Крім цього, зарядна машина має додаткову броню, яка знімається.

РСЗВ ТОС-1А "Солнцепек"

Нагадаємо, 7 жовтня в Службі безпеки України розповіли, що в Запорізькій області артилеристи Збройних сил України знищили важку вогнеметну систему "Солнцепек". Зокрема, українські бійці запустили по ній ракети з РСЗВ HIMARS. Зазначили, що бійці СБУ виявили РСЗВ та передали координати артилеристам, які відпрацювали по ній удари.

3 вересня голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що в Луганській області ЗСУ знищили важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек" разом із екіпажем, який складався з трьох осіб. Військовим вдалося знищити російську техніку за допомоги FPV-дрона. Лисогор наголосив, що вартість "Солнцепека" складає три мільйони доларів.