"Батальон разгромлен": в Чувашии рассказали подробности об обстреле HIMARS, — соцсети

Власти республики пытаются скрыть массовую гибель жителей региона, пишут в местных пабликах. Военком пригрозил ответственностью за распространение "недостоверной информации".

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Чувашский 1-й батальон 1251-го мотострелкового полка ВС РФ, который в целом состоял из мобилизованных оккупантов, был разгромлен HIMARS во время подготовки к переезду на другое место дислокации. В результате атаки подразделение понесло большие потери — от 120 до 200 человек. Об этом пишет телеграм-канал "Сердитая Чувашия".

Отмечается, что в обстрелянном полку были жители Чувашии, а командует им уроженец республики Владислав Матузас.

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"В автомобильной колонне были КАМАЗы и УАЗы. На данный момент подтвержденной информации о потерях нет, но в волонтерских чатах называют числа до 120 человек убитыми и ранеными, 10 сгоревших машин. Уточняется также, что батальон "Атал" почти полностью уничтожен", — говорится в сообщении.

Батальон, который попал под удар, находился на Запорожском фронте и готовился к переезду.

Власти Чувашии пытаются скрыть массовую гибель жителей республики. Военкомат региона пригрозил ответственностью за распространение недостоверной информации. Глава региона Олег Николаев заявил, что "на фронте возможно все", но обвинил в распространении лжи украинские телеграм-каналы.

"Действительно, на самых сложных участках наши ребята выполняют важные задачи защиты Отечества. И возможны различные ситуации. При этом такие информационные атаки направлены на развитие панических настроений в обществе. Враги хотят подорвать наш общий боевой дух и специально распространяют ложную информацию", — написал он.

Между тем жители Чувашии не поверили словам властей и активно комментируют посты об уничтожении чувашского батальона.

Сообщают о потерях до 120 человек из примерно 200 личного состава. Уничтожено 10 машин. Есть данные по мобилизованным — 19 погибших и 40 раненых, списки которых уже опубликованы.

Также жители республики зарегистрировали петицию с требованием обнародовать официально списки погибших 1-го батальона из Чувашии.

Что известно об уничтоженном батальоне

Батальон "Атал" занимался связью, входил в состав 1251-го мотострелкового полка и находился в районе Ильченково — к югу от Новопрокоповки. В батальоне служили многие жители Республики Чувашия. Ранее семьи военнослужащих батальона и сами военные жаловались, что им не платят обещанные 200 000 рублей в месяц.

Напомним, что ВСУ атаковали места скопления оккупантов и их техники на Арабатской Стрелке на Херсонщине. После "прилетов" в Стрелковое выехали автомобили скорой помощи и пожарные машины.

Ранее сообщалось, что в октябре оккупанты потеряли в Украине рекордное количество танков. Также был установлен второй результат по количеству уничтоженной артиллерии оккупантов.