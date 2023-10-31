Сгорело 10 машин, десятки погибших: в Украине ликвидировали батальон ВС РФ из Чувашии (фото)

Под удар попала колонна из 10 автомобилей, которые везли батальон мобилизованных из Чувашии на войну в Украину, свидетельствует видео. На кадрах после прилета ракет видны полностью выгоревшие обломки.

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На оккупированной части Украины снаряд попал по колонне машин, в которых на линию фронта везли батальон мобилизованных из Чувашской Республики РФ. По предварительным данным мог погибнуть целый батальон новобранцев, между тем местные власти поучают и угрожают тем, кто об этом рассказывает. В деталях событий с чувашами разобрался Фокус.

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Информация о чрезвычайном происшествии с мобилизованными чувашами обнародовали в местном неправительственном Telegram-канале. В заметке указано, удар произошел 29 октября. Автор утверждает, что произошел прилет ракет РСЗО HIMARS по колонне КАМАЗов и УАЗов, наполненных гражданами РФ, которые ехали воевать против украинцев.

На сегодня официальных данных о количестве погибших нет, говорится в заметке. Однако по предварительным оценкам родственников, могли погибнуть или получили ранения 120 человек. Также указывают, что якобы сгорело 10 машин и "батальон Атӑл полностью уничтожен".

На видео с места событий видно, как ночью на обочине дороги горят машины. На другом видео — те же машины, но днем после пожара. Есть кадры с обломками грузовиков и остатками номеров.

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Война в Украине — детали ситуации с чувашами

Отметим, представители военной власти Чувашии отрицают неприятный инцидент с мобилизованными. В частности, главный военный комиссар Бахтийор Холиков уверяет, что ничего не знает о происшествии, а кто о нем что-то будет рассказывать, того накажут.

Войском Чувашии — об инциденте с HIMARS Фото: Скриншот

Между тем в сети распространили фрагмент списков раненых и убитых из 1 батальона 1251 мотострелкового полка ВС РФ. Согласно этим спискам, есть около 40 раненых и 19 погибших. Раненых, которые получили осколочные травмы, доставлены в госпитали Джанкоя и Севастополя. Отметим, батальон в армии РФ — это около 500 человек.

Также в сети опубликовали кадры мобилизованных из чувашского батальона перед отправкой на войну в Украину. На видео видно, как граждане РФ радуются будущему участию в боевых действиях. При этом расстояние до Украины — около 1 тыс. км.

Пока нет официального подтверждения ВСУ относительно удара HIMARS по колонне мобилизованных из Чувашии.

Отметим, согласно отчету украинского командования, 28-29 октября был нанесен 21 удар ракетных войск ВСУ по позициям ВС РФ. Среди перечисленных целей — районы сосредоточения личного состава врага.

Между тем со времени начала наступательной операции российского командования под Авдеевкой Генштаб ВСУ рассказывал о рекордных потерях живой силы противника. Например, 13 октября информировали о "минус" 1030 россиянах.

Кроме того, по состоянию на 31 октября потери ВС РФ превысили 300 тыс. человек, свидетельствуют данные командования. Именно столько военных ВС РФ погибли или получили ранения за 615 дней войны в Украине (в среднем — по 480 чел. в день).

Напоминаем, 26 октября офицер ВСУ Анатолий Штефан рассказал о пяти погибших россиянах. Выяснилось, что среди погибших есть офицер ФСБ РФ и майор ЧВК "Вагнер". 30 октября он же сообщил о судьбе боевика по прозвищу "Хорват": попал в ДТП в центре Донецка.