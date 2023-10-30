В Донецке в аварии погиб известный боевик "ДНР" с позывным "Хорват" (фото)

За год подполковник оккупантов трижды попадал в аварии, рассказал побратим боевика. Константин Ланчак воевал против Украины с 2014 года и штурмовал Мариуполь в 2022-м.

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Россия продолжает терять своих "элитных" военных. На этот раз в Донецке в аварии погиб подполковник "ДНР" Константин Ланчак с позывным "Хорват". Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан.

"Подполковник Ланчак Константин "Хорват" наконец отбегался, вернее отъездил — ДТП", — говорится в сообщении.

О смерти боевика также сообщил его побратим Александр Жучковский на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Он написал, что это уже третье ДТП Ланчака в этом году. Последнее, смертельное для боевика, случилось вечером 28 октября в Ленинском районе Донецка.

"Вчера[28 октября — ред.] в Донецке в ДТП погиб мой товарищ, боевой командир "Хорват" — подполковник Ланчак Константин Васильевич. Ему было 47 лет", — написал Жучковский.

Как отмечает российский военный в своем сообщении, он служил под руководством Константина Ланчака в артдивизионе в 2016-2017 годах. А в 2022 году он доставлял подразделению погибшего подполковника "ДНР" помощь на фронт.

"Последний раз мы виделись несколько месяцев назад в Донецке, Хорват был весь седой и в шрамах. Он тогда сказал: "Нас, старых, совсем мало осталось". Под стариками он имел в виду старую гвардию, ветеранов 14 лет. Большинство из них, кто уцелел в 2014-15 годах, сложили головы в последние два года большой войны", — отметил Жучковский в посте.

Также "Ховрат" участвовал в боях в Иловайске и Дебальцево на донецком и горловском направлениях. Также по информации Александра Жучковского в 2022 году Ланчак участвовал в "освобождении" юга "ДНР" и Мариуполя, где получил многочисленные ранения и полгода восстанавливался.

Добавим, согласно информации на сайте "Миротворец", Константин Ланчак родился в 1976 году в городе Шахтерск Донецкой области. В 2014 году он стал командиром ДРГ, после чего был командиром роты артиллерийской поддержки так называемого "Главного разведуправления Республики Гвардии "ДНР".

Напомним, в июне 2023 года на войне в Украине погиб командир российской 96-й отдельной разведывательной бригады Максим Харламов. Также он был начальником территориального военного гарнизона.

Также 26 октября украинский полковник ВСУ Анатолий Штефан опубликовал имена пяти российских офицеров разных рангов, которые недавно погибли на войне в Украине.