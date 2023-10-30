У Донецьку в аварії загинув відомий бойовик "ДНР" із позивним "Хорват" (фото)

За рік підполковник окупантів тричі потрапляв в аварії, розповів побратим бойовика. Костянтин Ланчак воював проти України з 2014 року та штурмував Маріуполь у 2022-му.

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Росія продовжує втрачати своїй "елітних" військових. На цей раз у Донецьку в аварії загинув підполковник "ДНР" Костянтин Ланчак із позивним "Хорват". Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан.

"Підполковник Ланчак Костянтин "Хорват" нарешті відбігався, вірніше від'їздився – ДТП", — йдеться у повідомленні.

Про смерть бойовика також повідомив його побратим Олександр Жучковський на своїй сторінці у соціальній мережі ВКонтакте. Він написав, що це вже третє ДТП Ланчака у цьому році. Останнє, смертельне для бойовика, трапилося ввечері 28 жовтня у Ленінському районі Донецька.

"Учора [28 жовтня – ред.] у Донецьку в ДТП загинув мій товариш, бойовий командир "Хорват" – підполковник Ланчак Костянтин Васильович. Йому було 47 років", — написав Жучковський.

Як зазначає російський військовий у своєму повідомленні, він служив під керівництвом Костянтина Ланчака в артдивізіоні у 2016-2017 роках. А у 2022 році він доставляв підрозділу загиблого підполковника "ДНР" допомогу на фронт.

"Востаннє ми бачилися кілька місяців тому у Донецьку, Хорват був весь сивий та у шрамах. Він тоді сказав: "Нас, старих, зовсім мало залишилося". Під старими він мав на увазі стару гвардію, ветеранів 14 років. Більшість із них, хто вцілів у 2014-15 роках, склали голови в останні два роки великої війни", — зазначив Жучковський у пості.

Також "Ховрат" брав участь у боях в Іловайську та Дебальцевому на донецькому та горлівському напрямках. Також за інформацію Олександра Жучковського у 2022 році Ланчак брав участь у "звільненні" півдня "ДНР" та Маріуполя, де отримав численні поранення та пів року відновлювався.

Додамо, згідно з інформацією на сайті "Миротворець", Костянтин Ланчак народився у 1976 році у місті Шахтарськ Донецької області. У 2014 році він став командиром ДРГ, після чого був командиром роти артилерійської підтримки так званого "Головного розвідуправління Республіки Гвардії "ДНР".

Нагадаємо, у червні 2023 року на війні в Україні загинув командир російський 96-ї окремої розвідувальної бригади Максим Харламов. Також він був начальником територіального військового гарнізону.

Також 26 жовтня український полковник ЗСУ Анатолій Штефан опублікував імена п'яти російських офіцерів різних рангів, які нещодавно загинули на війні в Україні.