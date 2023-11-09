Россияне сбрасывают КАБы на Авдеевку по следам дыма от печей-"буржуек", — глава МВА (видео)

"Орланы" отслеживают, откуда идет дым. Впоследствии россияне бросают в такие дома корректируемые авиационные бомбы.

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С помощью БПЛА "Орлан" российские захватчики корректируют свои удары не только по военным, но и по гражданским в Авдеевке. Об этом сообщил глава городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире "Радио Свободы".

Погодные условия, а именно дождь, мешают оккупантам активно использовать дроны. В ясную пору ситуация опаснее. Технику в большом количестве захватчики пока не пытаются применять.

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С наступлением холодов люди начали использовать в своих подвалах буржуйки. "Орланы" отслеживают, откуда идет дым. Впоследствии россияне бросают в такие дома корректируемые авиационные бомбы.

"Люди это видят и активно записываются на эвакуацию", — заявил Барабаш.

Он также добавил, что оккупанты штурмуют локации вблизи Авдеевского коксохимического завода. Россияне регулярно бомбят территорию объекта. В этом направлении россиянам продвигаться не удается.

"Сейчас это серая зона", — пояснил он.

Бои в районе Коксохима

8 ноября Виталий Барабаш сообщил, что с Авдеевского коксохимического завода 7 ноября эвакуировали последних 16 сотрудников завода, которые обеспечивали его консервацию. Войска РФ готовы к третьей волне атак, но погодные условия немного не дают применять технику.

Также он назвал Авдеевский коксохимический завод своеобразной ловушкой, в которую попадут российские войска в случае интенсивного штурма. На территории завода осталось большое количество топлива, масла и материалов, что делает локацию очень опасной.

Напомним, 8 ноября эксперт назвал худший сценарий для Авдеевки. По словам майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, сейчас россияне готовят третью волну, подтягивая войска в Авдеевку, и планируют взять этот участок в кольцо.