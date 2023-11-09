Чи відступлять з Авдіївки: командувач Тарнавський пояснив плани щодо оборони міста (фото)

Бійці ЗСУ будуть втримувати позиції у Авдіївці, впевнений командувач Тарнавський. При цьому росіяни продовжать отримувати спалені бронемашини і тисячі трупів, намагаючись досягнути успіху на даному відтинку фронту.

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ЗС РФ протягом місяця роблять спроби захопити місто Авдіївку у Донецькій області, при цьому втрачаючи бронемашини та живу силу. Бійці Сил оборони продовжать обороняти населений пункт і будуть "чіплятись" за кожен виступ рельєфу, щоб втримати позиції. Про це ідеться у дописі командувача ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram-каналі.

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Тарнавський заявив, що під Авдіївкою росіяни отримали "сотні згорілих бронемашин та тисячі трупів", але успіхів не мали. Генерал висловив впевненість, що оборона населеного пункту продовжуватиметься: "А ми стоїмо. І будемо стояти", — сказав він.

Також військовий пояснив, що бійці Сил оборони будуть використовувати "будинки, терикон чи озерця", щоб зупинити спроби росіян просунутись вперед. Запевнив, що ворогу помстяться за злочини, вчинені під час війни в Україні.

Тарнавський - про бої під Авдіївкою 9 листопада 2023 року Фото: Telegram / Олександр Тарнавський, командувач ОСУВ "Таврія"

Генерал також опублікував низку фото, зроблених на лінії фронту на сході. На світлинах — зруйновані росіянами міста та бронемашини ЗС РФ, які були підбиті бійцями Сил оборони.

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У звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 9 листопада 2023 року вказано, що ЗС РФ намагались атакувати п'ять населених пунктів на Авдіївському напрямку: у бік Кераміка, Степового, Сєверного, Первомайського та Авдіївки. Аналітики волонтерської спільноти DeepState відзначили, що ворожі підрозділи все ж мали певний успіх на північному флангу у районі села Степового.

Ситуаця на лінії фронту біля Авдіївки станом на 9 листопада 2023 року Фото: DeepState

Зазначимо, голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш 9 листопада заявив, що росіяни скидають на місто керовані авіабомби. При цьому, щоб прицілитись, використовують дим, який здіймається над цивільними пічками-"буржуйками". Між тим полковник ЗСУ Роман Світан впевнений, що підрозділам ЗС РФ не захопити населений пункт. Причина — погіршення погодних умов, яке відкладе третій штурм до весни 2024 року.

Тим часом речник 110 бригади ЗСУ Антон Коцуконь зазначив, що російське командування зібрало під Авдіївкою 40 тис. осіб живої сили і все ж готується до третьої атаки та оточення підрозділів ЗСУ, які боронять місто.

Нагадуємо, президент РФ Володимир Путін прибув до Казахстану, сподіваючись укласти угоду про військове співробітництво. при цьому російський політик вчетверте не зміг правильно назвати ім'я казахстанського президента, з яким планує домовитись про співпрацю.