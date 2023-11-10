10 тисяч вбитими та сотні одиниць техніки: Залужний назвав втрати ЗС РФ під Авдіївкою (фото)

Українським бійцям вдалося знищити в боях за Авдіївку понад сто ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та сім літаків Су-25, розповів головнокомандувач ЗСУ.

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У районі Авдіївки Донецької області запеклі бої тривають протягом місяця. Збройним силам України вдалося завдали значних втрат ворогу в живій силі та військовій техніці. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram.

"Місяць, як ворог почав активно штурмувати Авдіївку. Місяць запеклих боїв, витримки та звитяги наших захисників, які продовжують героїчно тримати оборону", — сказав Валерій Залужний.

Він зазначив, що протягом цього часу українські військові ліквідували близько десяти тисяч російських військових. Крім цього, було знищено понад сто ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та сім літаків Су-25.

Головнокомандувач подякував бригадам, підрозділам, піхоті, артилеристам, танкістам, розвідникам, операторам безпілотних літальних апаратів, медикам та кожному захиснику й захисниці, які боронять Авдіївку від окупантів.

"Схиляю голову перед тими, хто на щиті. Вічна Памʼять і шана", — наголосив Валерій Залужний.

Ситуація в Авдіївці: що відомо

9 листопада начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що Збройні сили Російської Федерації готуються до третьої хвилі штурму Авдіївки Донецької області. З його слів, ворог стягнув резерви під місто та очікує на покращення погоди. Окупанти тиснуть на місто, використовуючи піхоту, та цілодобову обстрілюють позиції ЗСУ.

Крім цього, командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що окупанти роблять спроби захопити Авдіївку протягом місяця, проте втрачають живу силу та бронетехніку. У Генштабі ЗСУ вранці 9 ранку завили, що ворог намагався атакувати п'ять населених пунктів на Авдіївському напрямку, а саме вони рухалися в бік Кераміка, Степового, Сєверного, Первомайського та Авдіївки.

Нагадаємо, 9 листопада полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що російські військові не зможуть захопити Авдіївку в найближчі декілька місяців. Він вважає, що існує ймовірність, що ворог не зможе провести третю хвилю наступу через погоду.