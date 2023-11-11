"Ми прострілюємо": у ЗСУ розповіли, чи дійсно ворог контролює Степове біля Авдіївки (відео)

На Авдіївському напрямку фіксується зниження інтенсивності російських штурмів. Ворог закріплюється, підтягує резерви та перегруповується ближче до залізничної дороги, розповіли в ЗСУ.

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Збройні сили Російської Федерації не контролюють Степове та Авдіївський терикон. Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ Сергій Волков в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Насправді там (в районі Степового, — ред.) ідуть бої. І, так само як вони кричать, що контролюють Авдіївський терикон… вони його не контролюють, тому що ми його прострілюємо, вони нічого не можуть там зробити", — сказав Сергій Волков.

Він зазначив, що про вогневий контроль не можуть говорити ні ворог, ні українські бійці, адже в районі не вщухає артилерія. Військовий пояснив, що контроль над територією фіксується піхотою, проте українське керівництво береже особовий склад, тому не відправляє хлопців на штурм. Наразі ЗСУ застосовують артилерію та безпілотні літальні апарати, які виконують функції стрілецької та точково артилерійської боротьби.

Також Сергій Волков розповів, що на Авдіївському напрямку відбувається зниження інтенсивності російських штурмів. Натомість ворог закріплюється, підтягує резерви та перегруповується ближче до залізничної дороги. З його слів, окупанти хочуть рухатися в бік заводу.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 10 листопада повідомили з посиланням на російських військкорів, що окупанти нібито увійшли до околиць Степового Донецької області. Зокрема, росіянин зазначив, що ЗС РФ нібито мають тактичні успіхи біля населеного пункту, тоді як ціллю ворога є оточення Авдіївки та позбавлення можливості ЗСУ утримувати позиції в тилових районах на Авдіївському напрямку.

10 листопада головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що протягом місяця запеклих боїв біля Авдіївки ЗСУ вдалося знищити близько десяти тисяч окупантів. Також було уражено понад сто ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та сім літаків Су-25.