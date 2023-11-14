Артиллерия РФ бьет по своим: в DeepState рассказали, как россияне наступают на Авдеевку (видео)

По словам аналитиков, командование оккупантов абсолютно не жалеет свою пехоту. Такая тактика может дать результат, если ВС РФ найдут слабое место в обороне ВСУ.

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Российские оккупанты продолжают наступать к северу от Авдеевки. Более того, у них есть успехи в районе села Степовое. Об этом сообщили аналитики группы DeepState в видеоотчете 14 ноября.

Сообщается, что россияне пытаются пробиться к селу, однако закрепиться там у них не получается. ВС РФ пытаются перейти на другую сторону железной дороги. Предполагается, что оккупанты снова попытаются зайти в Степовое. Кроме того, враг пытается наступать в районе Новокалиново.

В отчете говорится, что эта тактика постоянного штурма возможна только тогда, когда командование абсолютно не жалеет пехоту. К сожалению, она может дать результат, когда враг найдет слабое место в обороне. Именно такую тактику использовала ЧВК "Вагнер" во время наступления в Бахмуте.

Как рассказал аналитикам один из украинских военнослужащих, который обороняет Авдеевку, у россиян техника дальше Красногоровки не доезжает. Оккупанты подвозят пехоту, а затем они идут в наступление в пешком.

"У них покойников, раненых полно. У них артиллерия не боится зацепить своих, потому что придет новое отделение пехоты. Одно отделение — смертники, а другое занимает уже другую позицию", — сказал военный.

Отчет DeepState о ситуации на фронте

Напомним, что военный аналитик Александр Коваленко в интервью YouTube-каналу Фокус рассказал, могут ли ВС РФ окружить Авдеевку. По его мнению, даже если оккупантам не хватит сконцентрированного возле Авдеевки ресурса для окружения города или захвата новых локаций, они все равно не остановятся.