"В худшем положении, чем был Бахмут": могут ли ВС РФ окружить Авдеевку (видео)

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, даже если оккупантам не хватит сконцентрированного возле Авдеевки ресурса для окружения города или захвата новых локаций, они все равно не остановятся.

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Вооруженные силы Российской Федерации, вероятно, продолжат попытки захватить город Авдеевка в Донецкой области. Об этом сказал военный аналитик Александр Коваленко в интервью YouTube-каналу Фокус 13 ноября.

На вопрос о том, существует ли угроза окружения Авдеевки, Александр Коваленко ответил утвердительно. По его мнению, угроза очень большая и ее нужно реалистично воспринимать.

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"Авдеевка находится сейчас в намного худшем положении, чем был Бахмут. По многим параметрам. Она действительно является мощным укрепрайоном, это правда. Тем не менее угроза ее окружения, особенно если россияне смогут захватить поселок Степовое и выйти на Бердычи, возрастает на несколько порядков", — сказал эксперт.

Александр Коваленко отметил, что именно из Степового и Бердычей российские оккупанты смогут контролировать трассу 0542, которая является важной логистической артерией. Он указал на то, что со Степового россияне будут иметь полный огневой контроль над трассой.

Эксперт подчеркнул, что оккупанты пока не контролируют упомянутые населенные пункты, однако нужно понимать, что угроза большая.

Александр Коваленко об угрозе окружения Авдеевки

Говоря о том, хватит ли у россиян ли ресурсов на штурм Авдеевки и есть ли предел потерь, после которого они могут отказаться от этой идеи. Коваленко отметил, что за последний месяц Путин уже дважды был с визитом в Ростове, в штабе Южного округа.

"Когда происходили наступательные действия возле Бахмута, он так часто не заезжал в российские штабы. Следовательно, для него вопрос Авдеевки очень важен. Это такой себе фетиш, даже больше, чем Бахмут", — сказал Коваленко.

Взирая на это, эксперт заключил, что даже если россиянам не хватит сконцентрированного возле Авдеевки ресурса для окружения города или захвата новых локаций, они все равно не остановятся.

Напомним, 10 ноября майор запаса ВСУ Алексей Гетьман предположил, что во время выборов в России противник вряд ли будет совершать массированные атаки сразу на многих направлениях, а сосредоточится на нескольких. По его мнению, для атак может быть выбрана либо Авдеевка, либо Купянск-Узловой.

Ранее, 8 ноября, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак высказал мнение, что командование ВС РФ будет продолжать бросать людей на штурмы Авдеевки до тех пор, пока город не будет полностью захвачен.