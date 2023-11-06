Авдеевка нуждается в снарядах и резервах. Как Украина может победить в самой тяжелой битве войны

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Битва за Авдовку: россияне подготовили новый штурм. Ситуация критическая, требуется подкрепление.

В ближайшее время российские войска начнут новый штурм Авдовки. Россияне сосредоточили новые свежие резервы. Враг буже пытаться в очередной раз атаковать непосредственно сам город, и пробиться севернее и южнее города.

Сегодня россиянами наносились массированные авиационные и артиллерийские удары.

Наши войска ждут врага. Тактическая обстановка для нас остается выгодной, поскольку враг наступает в гораздо более тяжелых условиях, чем мы обороняемся, и несет в разы большие потери. Битва идет непрерывно с 1 октября. Украинцы оказывают в целом организованное сопротивление. Но многие воины устали, потому что уничтожили несколько волн атак оккупантов.

Важно

Плата за ошибки. Какой ценой приходится исправлять неправильные решения, принятые под Авдеевкой

Наши резервы также поступили, но не все подразделения слажены и имеют организацию и управляемость. Некоторым вновь сформированным частям трудно закрепиться на некоторых небольших участках, где надо копать на пустом месте под огнем, где не построена заранее хотя бы минимальная линия обороны, где нет даже элементарных окопов и траншей.

Авдеевка немедленно нуждается в боеприпасах и дополнительных свежих и управляемых резервных частях. Мы можем победить в этой битве, поскольку противнику трудно выдержать такой высокий темп потерь.

Авдеевка — важнейший по значению рубеж обороны на Донбассе. Все имеющиеся ресурсы и резервы в первую очередь нужны сегодня здесь.

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