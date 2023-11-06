Плата за ошибки. Какой ценой приходится исправлять неправильные решения, принятые под Авдеевкой

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Враг продолжает атаки в виде мясных волн в районе железной дороги и в окрестностях АКХЗ.

Наша арта и дроны делают свое дело безупречно. Как следствие — враг все еще не имеет возможности закрепиться на тех опасных (в оперативно-тактическом измерении) участках.

В районе Первомайского и к северу от Водяного бои продолжаются. Северное врагу не по зубам. Успеха не имеют.

Снова усилились атаки в районе "Царской охоты". Но по-прежнему, побед врагу это не принесло.

Ситуация остается контролируемой и устойчивой. Но нужно понимать одну важную деталь — бои очень тяжелые, и они не прекращаются.

Чтобы враг не имел успехов, мы платим большую цену.

В начале года на авдеевском направлении был потерян контроль над Красногоровкой и Каменкой, что прямо сейчас с каждым днем все больше влияет на ситуацию.

Это цена ошибок, которые были допущены. Поэтому крайне важно их не повторять сейчас, чтобы не довести ситуацию до неконтролируемой. Как это было на флангах Соледара в декабре 2022.

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