Под Авдеевкой — критическая ситуация: как сохранить город, несмотря на все угрозы

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Битва за Авдеевку 2 ноября: сложилась критическая обстановка, и возникла реальная угроза потерять город.

Обстановка:

Сегодня российские войска пересекли линию железной дороги возле села Степное и начали штурмовые действия у самого села к северу от Авдеевки. Российская пехота закрепились за железной дорогой, накапливается для расширения плацдарма и для атаки на Авдеевский коксохимический завод — ключевой комплекс сооружений, который контролирует подступы к Авдеевке. Захват завода будет означать постепенное, но неотвратимое сворачивание обороны и захват города. Вдруг оказалось, что за время войны в Авдеевке ни один руководитель не построил тыловую линию обороны, и окапываться надо сейчас, готовых позиций нет.

Продолжаются штурмовые действия россиян южнее Авдеевки, где они расширяют прорыв в районе песчаного карьера возле села Опытное, что является вторым направлением охвата Авдеевки. Здесь угроза также усиливается.

В боевых действиях непосредственно в городе Авдеевка украинские войска имеют успех. 110-я механизированная бригада мастерски отбила все атаки россиян, полностью восстановила несколько позиций, которые враг захватил во время массированных штурмов 10-19 октября, и даже улучшила свои позиции на некоторых направлениях. Угрозы захода противника в город на данный момент нет.

Почему Авдеевка — тактическая ловушка для россиян?

Сейчас многие вспомнят сценарий потери Северодонецка, Лисичанска, Соледара и Бахмута. Но ситуация в Авдеевке в тактическом плане отличается.

Во-первых, 110-я механизированная бригада демонстрирует исключительную боеспособность и надежно удерживает город, не позволяя противнику зацепиться за городскую застройку. Противник продвигается севернее и южнее позиций бригады.

Во-вторых, наши войска имеют гораздо более выгодные в плане тактики позиции, и хорошо держат фланги прорыва. Российские войска наступают севернее Авдеевки по узкому коридору в низине шириной до 4 км. Из этого коридора они пытаются перерезать наши пути снабжения в Авдеевку шириной в 8 км. Большинство ротаций и резервов противника терпит поражение еще во время выдвижения, поскольку украинские войска надежно удерживают фланги и контролируют господствующие высоты с удобными секторами обстрела. Российская пехота несет значительные потери, и врагу вести наступление и удерживать позиции гораздо труднее, чем нам обороняться.

В-третьих, если стабилизировать оборону севернее Авдеевки, то даже в позиционной обороне российские войска будут нести потери в разы выше наших. Обстановка под Авдеевкой для российских войск несет гораздо больше рисков, чем для нас.

В-четвертых, российские войска не имеют большого численного преимущества, украинцы имеют значительное количество людей и техники.

В-пятых, россияне наступают исключительно пехотой без бронетехники, поскольку технику наши войска эффективно уничтожают. Враг уязвим.

Но чтобы использовать все преимущества нашего положения, нужно стабилизировать оборону.

Что делать?

У нашего командования есть несколько сценариев действий.

Первое. Бахмутско-соледарский сценарий — искать какие-то подразделения и направлять их одно за другим в "контратаки", то есть лобовые столкновения с наступающим противником, которые сводятся к быстрому размену живой силы, и на временно оборудованные рубежи, где пехота как-то должна сама зарываться, что приводит к быстрой потере боеспособности. Считать наши силы по количеству людей по отчету БЧС и по количеству флажков на карте. Все продвижения противника оправдывать его большим превосходством в силах, а не недостатками управления. Главное здесь постоянно докладывать, что делается все возможное, а усилия по восстановлению положения приложены.

Второе. Нормальный сценарий. Вернуть управление войсками севернее и южнее города в руки командования 110-й бригады, которое владеет обстановкой и несет ответственность за результат, как это и было раньше во время основных штурмов. Нужна единая система применения средств разведки, единая система применения средств поражения. Передать для закрепления на заводе как минимум два батальона с ответственными командирами с адекватным боевым опытом и авторитетом. Командование частей, которые не способны построить оборону в направлении Степное, надо немедленно менять на более проверенное и более опытное. Такие комбриги и комбаты в резерве ГШ есть. Относительно качества резервов: если кто-то думает, что батальон — это любая толпа из шестисот мобилизованных со случайными командирами во главе, то это так не работает, резервы нужны не случайные, а управляемые. Преимущество в войне создают именно командиры тактического звена.

Стабилизация обороны позволит со всех сторон обжать российский плацдарм в районе Степового и завода и наладить планомерное уничтожение российской пехоты. Пусть сидят там, как в тире. В той низине они не смогут накопить силы, и это будет большой тир для наших пушек.

Верховный Главнокомандующий Зеленский провел много заседаний ставки по Авдеевке. Но прежде всего надо откровенно сказать: кризис вокруг Авдеевки не является следствием исключительно большого преимущества россиян — это также и кризис наших некоторых управленческих решений и подходов, которые не дают нам возможность реализовать свои преимущества.

Для гражданского общества:

Если мы хотим сохранить Авдеевку, значение которой гораздо выше даже Бахмута, нам нужно помочь воинам 110-й механизированной бригады максимальным количеством дронов, и нужен монтаж видеокамер наблюдения на различных объектах. В наших силах превратить кризис в победу, нужна максимальная концентрация усилий.

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