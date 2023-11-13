"Забрасывают телами территории": ВС РФ штурмуют Авдеевку "мясом", потеряв технику (видео)

Российские оккупанты продолжают штурмы в районе Авдеевки, и им удалось продвинуться. Корреспондент Марьян Кушнир сообщил, что цена обороны города — высокая, ведь враг не бережет своих бойцов.

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ВС РФ забрасывают район Авдеевки трупами своих бойцов и пытаются взять штурмом город. Об этом в эфире "Свобода Live" 13 ноября рассказал корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир.

"В Украине так не может быть, и это ни один из военных Украины не поймет, как российская армия может бросать так наглухо свои пехотные силы", — подчеркнул он.

Журналист объяснил, что вражеские группы заходят на позиции одна за другой. То есть продвигаются одни российские штурмовики — их "обезвреживают", за ними идут следующие — их ждет та же участь.

"То есть они забрасывают телами территории. Таким образом пытаются взять штурмом эту Авдеевку", — описал Кушнир.

Корреспондент подчеркнул, что Украина не проводила бы таких штурмов, даже если бы ее население также составляло примерно 140 миллионов человек.

Авдеевка на карте боевых действий Фото: DeepStateMAP

"(ВС РФ штурмуют — ред.) просто мясом, поскольку технику там подбили. И техники у российской армии там уже практически не осталось. Ну или осталась та, которую пытаются беречь", — подчеркнул Кушнир.

Он отметил, что именно поэтому враг движется малыми тактическими группами. Сначала ВС РФ перебрасывают небольшими группами свою пехоту, понемногу накапливая ее. Впоследствии собранная группировка выдвигается на штурм.

Корреспондент объяснил, что, бросив на Авдеевское направление много техники и личного состава, захватчики смогли продвинуться. Однако о захвате или окружении города речь не идет.

"Цена обороны Авдеевки достаточно такая высокая", — добавил Кушнир.

Комментарий Марьяна Кушнира (о штурмах ВС РФ в районе Авдеевки — с 7:45)

Напомним, по данным DeepState, ВС РФ штурмуют Авдеевку пехотой и несут потери, но менять тактику не планируют. Российские оккупанты ищут слабые места в украинской обороне.

Спецназовцы СБУ в течение недели уничтожили 165 бойцов и 200 единиц техники ВС РФ на Авдеевском направлении. В частности, угрозу для Украины больше не представляют 16 российских танков.