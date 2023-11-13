Завели 442 тысячи россиян: ВС РФ продвинулись под Бахмутом и атакуют под Авдеевкой, — DeepState

Российские войска пытаются выйти на господствующие высоты к юго-западу от Бахмута, сообщили аналитики. Если враг доберется до этих высот — угроза будет существовать для Славянска и Краматорска.

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Российское командование в течение месяца нарастило группировку в Украине почти на 42 тыс. человек. В течение последних нескольких дней ВС РФ удалось достичь определенных успехов в районе Бахмута. Кроме того, продолжаются штурмовые действия на флангах вокруг Авдеевки, продолжаются атаки врага на Луганщине. О деталях ситуации на поле боя говорится в аналитическом отчете сообщества DeepState, опубликованном в Telegram-канале.

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В заметке DeepState указано, что по состоянию на конец октября на территории Украины находится около 442 тыс. военных ВС РФ: об этом написали в ГУР Минобороны. Между тем в начале сентября это количество составляло около 400 тыс. То есть в течение двух месяцев Кремль усилил группировку еще на 42 тыс. россиян — по 21 тыс. в месяц.

По мнению аналитиков, подобный рост свидетельствует о мобилизационных возможностях врагов: они покрывают потери на линии фронта и добавляют новые боевые единицы. Командование ВС РФ "молча наращивает живую силу, несмотря на потери", при этом "не проводя информационные контрнаступления на 1+1".

Эксперты DeepState объяснили, что подобный систематический рост личного состава ВС РФ свидетельствует о росте угрозы для Украины: "В ближайшее время преимущество врага в числе будет более ощутимо и с этим придется что-то делать", — указали аналитики.

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В аналитической записке экспертов указано, что на некоторых отрезках фронта изменений в последнее время не произошло: условно спокойно на границе Черниговской, Сумской и Харьковской областей, также не изменилась линия боев на Бердянском отрезке. Однако выделены направления, где происходят активные бои и штурмы.

Сватовское направление — ВС РФ атакуют в направлении Купянска возле населенных пунктов к северо-востоку от города: возле Лимана Первого, Синьковки и Орлянки. Враг пытается добраться до железной дороги, пишут аналитики.

Купянское направление по состоянию на конец суток 12 ноября 2023 года Фото: DeepState

Бахмутское направление — российские подразделения пытаются атаковать возле Ягодного (на северо-западе) и возле Клещеевки (на юге). Целью части атак является взятие высоты у Часового Яра (юго-запад). Аналитики указывают, что взятие этой высоты будет угрожать продвижением врага на Константиновку, Краматорск и Славянск. Также отмечают, что на линии боев вокруг Бахмута врагу удалось продвинуться на одном из участков, но где именно — не указывается.

Бахмутское направление по состоянию на конец суток 12 ноября 2023 года Фото: DeepState

Авдеевское направление — ВС РФ пытаются продвинуться на северном и южном флангах. На северном фланге — под угрозой Красногоровка. В частности, происходят массированные атаки в четырех направлениях: на Новокалиновое, Степное, Авдеевский коксохим, на Очеретино. Аналитики указывают, что враг штурмует пехотой, несет потери, но планирует так действовать до тех пор, пока не обнаружит слабые места в обороне ВСУ.

На южном фланге россияне давят возле Водяного (пытаются захватить карьер), возле Первомайского (массированно используют FPV-дроны).

Также продолжаются бои за Марьинку: россияне уже 21 месяц не могут захватить руины населенного пункта к юго-западу от Донецка.

Авдеевское направление по состоянию на конец суток 12 ноября 2023 года Фото: DeepState

Запорожское направление — продолжаются бои возле Работино и Новопрокоповки, лаконично отметили эксперты DeepState, не добавляя никаких деталей.

Запорожское направление по состоянию на конец суток 12 ноября 2023 года Фото: DeepState

Таврическое направление — продолжаются попытки врага вытеснить подразделения Сил обороны из района Крынок на левобережной части Херсонской области. Украинские военные закрепились в лесистой местности возле этого населенного пункта, говорится в аналитической записке.

Таврическое направление по состоянию на конец суток 12 ноября 2023 года Фото: DeepState

Отметим, в утреннем отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 13 ноября указывается количество атак, которые отразили Силы обороны за прошедшие сутки: под Купянском — 11 атак, под Лиманом — 4 атаки, под Бахмутом — 10 атак, под Авдеевкой — 17 атак, под Марьинкой — 24 атаки, под Шахтерском — 4 атаки. На Запорожском направлении атак врага не было, на Мелитопольском — продолжаются штурмовые действия Сил обороны, на Херсонщине — продолжается контрбатарейная борьба.

Между тем военный аналитик Майк Кларк объяснил, чем может обернуться для Украины потеря Авдеевки в Донецкой области. По его мнению, это "нивелирует" достижения на других отрезках фронта. Аналитик указал, что ВС РФ могут осуществить наступательные действия зимой 2024 года.