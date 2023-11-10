Удар по Скадовску: СМИ сообщили о гибели российских топ-офицеров (фото)

В момент удара в здании находились военные следователи. По предварительным данным, в результате обстрела погибли 10 российских офицеров, еще 11 получили серьезные ранения.

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9 ноября во временно оккупированном Скадовске Херсонской области прозвучали взрывы, что в результате привело к ликвидации высокопоставленных офицеров ВС РФ. Об этом сообщает российское медиа Astra 10 ноября.

Новые подробности о "прилете" в оккупированном Скадовске Фото: Telegram

Отмечается, что "прилет" пришелся на двухэтажное здание на улице Портовой, 59. Предварительно, там дислоцировались российские военные следователи. После атаки здание было полностью уничтожено, а в нем на момент атаки находились представители оккупационных войск.

В результате, как отмечают журналисты, 10 оккупантов погибли, а еще 11 получили серьезные ранения. В каком они сейчас состоянии — неизвестно.

Новые подробности о "прилете" в оккупированном Скадовске Фото: Telegram Новые подробности о "прилете" в оккупированном Скадовске Фото: Telegram Новые подробности о "прилете" в оккупированном Скадовске Фото: Telegram Новые подробности о "прилете" в оккупированном Скадовске Фото: Telegram Новые подробности о "прилете" в оккупированном Скадовске Фото: Telegram

Взрывы в Скадовске 9 ноября: что известно

В четверг, во временно оккупированном городе Херсонской области прозвучали взрывы. Так называемый "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил госпитализацию 11 граждан, а также заявил о том, что одна из ракет якобы была перехвачена силами ПВО, а другая попала в частный сектор, где несколько домов получили повреждения.

"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают экстренные службы. Данные по последствиям обстрела уточняются", — говорится в сообщении.

В то же время, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что ракета приземлилась рядом со зданием бывшего колхоза "Советская Украина". Россияне перекрыли периметр и никого не подпускали к месту инцидента.

Напомним, 17 октября сообщалось, что в Скадовске прогремел взрыв в глубоком тылу ВС РФ — 60 километров от линии фронта. Партизаны указывают, что возможно попадание по месту жительства офицеров ВС РФ.